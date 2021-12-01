Через волинський кордон намагалися перенести ящики контрабандних цигарок. ФОТО

На Волині прикордонники припинили спробу незаконного переміщення через кордон білоруських цигарок.Про це повідомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.Незаконну оборудку викрив днями наряд одного з прикордонних підрозділів Волинського загону. Чоловіка з дев'ятьма пакунками затримали неподалік кордону з Білоруссю. Як з'ясувалося, порушник ніс тютюнові вироби білоруського виробництва. Усього в ящиках знаходилося 5 тисяч пачок цигарок «CREDO».У ході проведення оперативних заходів, правоохоронці встановили його спільників. Ними виявилися двоє мешканців прикордонних населених пунктів Ковельщини.Усіх трьох притягнули до адміністративної відповідальності за порушення законодавства України з прикордонних питань. До компетентних правоохоронних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).Тютюнові вироби встановленим порядком вилучили.