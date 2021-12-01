Через волинський кордон намагалися перенести ящики контрабандних цигарок. ФОТО

Через волинський кордон намагалися перенести ящики контрабандних цигарок. ФОТО
На Волині прикордонники припинили спробу незаконного переміщення через кордон білоруських цигарок.

Про це повідомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.

Незаконну оборудку викрив днями наряд одного з прикордонних підрозділів Волинського загону. Чоловіка з дев'ятьма пакунками затримали неподалік кордону з Білоруссю. Як з'ясувалося, порушник ніс тютюнові вироби білоруського виробництва. Усього в ящиках знаходилося 5 тисяч пачок цигарок «CREDO».

У ході проведення оперативних заходів, правоохоронці встановили його спільників. Ними виявилися двоє мешканців прикордонних населених пунктів Ковельщини.

Усіх трьох притягнули до адміністративної відповідальності за порушення законодавства України з прикордонних питань. До компетентних правоохоронних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Тютюнові вироби встановленим порядком вилучили.
Через волинський кордон намагалися перенести ящики контрабандних цигарок. ФОТО
Через волинський кордон намагалися перенести ящики контрабандних цигарок. ФОТО
Через волинський кордон намагалися перенести ящики контрабандних цигарок. ФОТО
Через волинський кордон намагалися перенести ящики контрабандних цигарок. ФОТО
Через волинський кордон намагалися перенести ящики контрабандних цигарок. ФОТО




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Теги: контрабанда, цигарки, Волинь
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