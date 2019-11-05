Депутати Підгайцівської сільради просять Раду заборонити Московський патріархат

Депутати Підгайцівської сільської ради просять священнослужителів та духовенство Української православної церкви Московського патріархату, розміщених на території Підгайцівської громади, вжити необхідних заходів щодо зміни канонічного статусу церкви та виходу з Московського патріархату та переходити до реальних дій.Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.Про це, зокрема, йдеться у Зверненні депутатів Підгайцівської сільської ради до священнослужителів та парафіян Української Православної Церкви Московського патріархату, Президента України та голови Верховної Ради України, яке вони прийняли на сімнадцятій позачерговій сесії сільської ради 2 червня 2022 року.Народні обранці громади зазначають, що повноваженнями забороняти або втручатися у діяльність релігійних організацій, навіть за умови воєнного стану, органи місцевого самоврядування не наділені, тому просять Президента України та Верховну Раду України пришвидшити ухвалення законопроєкту «Про заборону Московського патріархату на території України».Це, на їхню думку, сприятиме захисту національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності Української держави, запобіганню колабораціонізму та припиненню розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні.У документі йдеться, що «із часу повномасштабного російського вторгнення на територію України уже понад чотириста релігійних громад перейшли з УПЦ МП до ПЦУ. Це свідчить про активний процес переходу до Православної церкви України. Переважна більшість мирян бажають бути у Православній Церкві України, молитися рідною мовою, підтримувати свою державу та армію.До слова, у Підгайцівській громаді уже дві парафії перейшли з підпорядкування УПЦ МП до лона Православної Церкви України, зокрема, у селі Звірів та селі Пальче.Депутати вважають, що діяльність УПЦ МП носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер. Бувши структурним підрозділом Російської православної церкви, яка відома своїми давніми стосунками з російськими спецслужбами, ця релігійна організація послідовно провадить розкольницьку політику на релігійному ґрунті, штучно створюючи передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та невпинно розповідає всім навкруги про жахливу міжрелігійну ситуацію в Україні.