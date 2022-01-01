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У Маріуполі окупанти для відео розстріляли житловий будинок: під завалами знайшли шестеро людей

У Маріуполі окупанти для відео розстріляли житловий будинок: під завалами знайшли шестеро людей
У Маріуполі росіяни для пропагандистського сюжету стріляли у житлові будинки. Під завалами одної з будівель знайшли шістьох загиблих.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT), як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вулиці Пашковського та проспекту Першого травня. Зараз окупанти приступили до знищення доказів власних злочинів в цьому районі. Вчора з під завалів дістали 6 тіл загиблих цивільних. П’ять трупів чоловіків та один - жіночий. “Знахідку” одразу вивезли до братьської могили в с. Виноградне", - йдеться в повідомленні.
У Маріуполі окупанти для відео розстріляли житловий будинок: під завалами знайшли шестеро людей

Андрющенко наголошує, що це - перший зафіскований факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відео контенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали.
У Маріуполі окупанти для відео розстріляли житловий будинок: під завалами знайшли шестеро людей
У Маріуполі окупанти для відео розстріляли житловий будинок: під завалами знайшли шестеро людей

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Теги: Росія, Україна, війна
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