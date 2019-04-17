100 днів війни: скільки разів на Волині лунала повітряна тривога
Сьогодні, 11:58
На Волині за 100 днів війни 181 раз оголошували повітряну тривогу. Загальний час дії сигналу в області – 156 годин 13 хвилин. Тобто в укриттях волиняни вже провели понад шість діб та 12 годин.
Про це пише Суспільне.
Максимальна кількість сирен, які чули за день волиняни – сім. Таку кількість повітряних тривог ми зафіксували на третій день війни, 27 лютого, а також 21 квітня.
Станом на 3 червня найдовша повітряна тривога на Волині тривала п'ять годин та дев'ять хвилин. Це було вночі 14 березня. Найкоротші сигнали були по п'ять хвилин.
23 дні зі ста в області було тихо і небезпеки з повітря не оголошували.
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Про це пише Суспільне.
Максимальна кількість сирен, які чули за день волиняни – сім. Таку кількість повітряних тривог ми зафіксували на третій день війни, 27 лютого, а також 21 квітня.
Станом на 3 червня найдовша повітряна тривога на Волині тривала п'ять годин та дев'ять хвилин. Це було вночі 14 березня. Найкоротші сигнали були по п'ять хвилин.
23 дні зі ста в області було тихо і небезпеки з повітря не оголошували.
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Сьогодні, 11:58
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