100 днів війни: скільки разів на Волині лунала повітряна тривога





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Максимальна кількість сирен, які чули за день волиняни – сім. Таку кількість повітряних тривог ми зафіксували на третій день війни, 27 лютого, а також 21 квітня.



Станом на 3 червня найдовша повітряна тривога на Волині тривала п'ять годин та дев'ять хвилин. Це було вночі 14 березня. Найкоротші сигнали були по п'ять хвилин.



23 дні зі ста в області було тихо і небезпеки з повітря не оголошували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за 100 днів війни 181 раз оголошували повітряну тривогу. Загальний час дії сигналу в області – 156 годин 13 хвилин. Тобто в укриттях волиняни вже провели понад шість діб та 12 годин.Про це пише Суспільне Максимальна кількість сирен, які чули за день волиняни – сім. Таку кількість повітряних тривог ми зафіксували на третій день війни, 27 лютого, а також 21 квітня.Станом на 3 червня найдовша повітряна тривога на Волині тривала п'ять годин та дев'ять хвилин. Це було вночі 14 березня. Найкоротші сигнали були по п'ять хвилин.23 дні зі ста в області було тихо і небезпеки з повітря не оголошували.

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