За добу Росія обстріляла 17 населених пунктів Донеччини

За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, «Ураганами» і ракетами «повітря-земля». Під ударом опинилися 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені мирні жителі.Про це повідомляє пресслужба МВС.Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів - житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС, тролейбусний парк.Російські війська били по населених пунктах – Слов’янськ, Бахмут, Авдіївка, Залізне, Торецьк, Красногорівка, Курахове, Донецьке, Райгородок, Семенівка, Щербинівка, Очеретине, Богоявленка, Новобахмутівка, Соловйове, Стародубівка, Покровське.Ворог обстріляв Донеччину з літаків, реактивних систем залпового вогню «Ураган», артилерії, танків, стрілецької зброї, а також ракетами «повітря-земля».Окупанти цілеспрямовано знищують цивільне населення та інфраструктуру та перешкоджають наданню допомоги людям. Так, в Авдіївці рятувальники, що виїхали на ліквідацію пожежі, потрапили під обстріл.Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни).