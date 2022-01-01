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За добу Росія обстріляла 17 населених пунктів Донеччини

За добу Росія обстріляла 17 населених пунктів Донеччини
За добу росіяни обстріляли Донеччину авіацією, «Ураганами» і ракетами «повітря-земля». Під ударом опинилися 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені мирні жителі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів - житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС, тролейбусний парк.

Російські війська били по населених пунктах – Слов’янськ, Бахмут, Авдіївка, Залізне, Торецьк, Красногорівка, Курахове, Донецьке, Райгородок, Семенівка, Щербинівка, Очеретине, Богоявленка, Новобахмутівка, Соловйове, Стародубівка, Покровське.

Ворог обстріляв Донеччину з літаків, реактивних систем залпового вогню «Ураган», артилерії, танків, стрілецької зброї, а також ракетами «повітря-земля».

Окупанти цілеспрямовано знищують цивільне населення та інфраструктуру та перешкоджають наданню допомоги людям. Так, в Авдіївці рятувальники, що виїхали на ліквідацію пожежі, потрапили під обстріл.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни).
За добу Росія обстріляла 17 населених пунктів Донеччини
За добу Росія обстріляла 17 населених пунктів Донеччини

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Теги: Донеччина, обстріли, Росія
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