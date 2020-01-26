У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 11:29
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особу жінки, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки крадіжок на території міста Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102. Конфіденційність гарантують.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102. Конфіденційність гарантують.
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