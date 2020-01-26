У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО

У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особу жінки, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки крадіжок на території міста Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102. Конфіденційність гарантують.
У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО




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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, крадіжки, жінка
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