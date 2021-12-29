На Волині п'яний водій влетів у бордюр. ФОТО

На Волині п'яний водій влетів у бордюр. ФОТО
Учора, 2 червня, на вулиці Ковельській у селищі Луків п'яний водій скоїв ДТП.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Про автопригоду за участю червоного легковика поліцейському офіцеру громади повідомили небайдужі громадяни. Прибувши на місце, правоохоронець виявив автомобіль Opel Vectra, який в’їхав у бордюр. Транспортний засіб зазнав механічних ушкоджень.

Під час спілкування з водієм, 31-річним жителем Ковельського району, поліцейський помітив у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат проходження тесту за допомогою газоаналізатора «Драгер» - 2,19 проміле.
На Волині п'яний водій влетів у бордюр. ФОТО

На водія поліцейський офіцер громади склав два протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йому загрожує до 17 тис. грн. штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
На Волині п'яний водій влетів у бордюр. ФОТО

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Теги: п'яний водій, Луків
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