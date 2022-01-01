Судитимуть волинянина, який автомобілем наїхав на двох поліцейських

Судитимуть волинянина, який автомобілем наїхав на двох поліцейських
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 57-річним жителем селища Маневичі тілесних ушкоджень працівникам правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Увечері 29 березня 2022 року чоловік, аби перешкодити поліцейським документувати протиправну діяльність, пов’язану з незаконним обігом деревини, у селі Рудка Камінь-Каширського району мікроавтобусом «Фольксваген Т-4» наїхав на двох правоохоронців, завдавши їм травм, та втік з місця події.

Невдовзі його затримали.

За свої незаконні дії чоловік відповість перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 345 КК України за умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, поліцейські, наїзд
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