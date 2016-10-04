Росія вивезла у Сирію вже приблизно 100 тисяч тонн української пшениці





Про це повідомило посольство України в Бейруті, передає



За даними посольства, один вантаж був на судні «Матрос Позинич», яке ходить під прапором РФ.



За даними фінансової фірми Refinitiv, судно завантажували зерном в окупованому Севастополі. «Матрос Позинич» мав зазначену дату відправлення 19 травня, а місце розвантаження — Сирія. Супутникові знімки від 29 травня показали, що це судно пришвартувалося в Латакії — головному порті Сирії.



За даними посольства, зерно з борту «Матрос Позинич» вкрали з українських сховищ в окупованих районах. Усього, за останні три місяці до Сирії прибуло понад 100 000 тонн награбованої української пшениці. За світових цін на пшеницю вище 400 доларів за тонну такий обсяг коштує понад 40 мільйонів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вивезла у Сирію вже приблизно 100 тисяч тонн пшениці, вкраденої з України після повномасштабного вторгнення.Про це повідомило посольство України в Бейруті, передає Громадське За даними посольства, один вантаж був на судні «Матрос Позинич», яке ходить під прапором РФ.За даними фінансової фірми Refinitiv, судно завантажували зерном в окупованому Севастополі. «Матрос Позинич» мав зазначену дату відправлення 19 травня, а місце розвантаження — Сирія. Супутникові знімки від 29 травня показали, що це судно пришвартувалося в Латакії — головному порті Сирії.За даними посольства, зерно з борту «Матрос Позинич» вкрали з українських сховищ в окупованих районах. Усього, за останні три місяці до Сирії прибуло понад 100 000 тонн награбованої української пшениці. За світових цін на пшеницю вище 400 доларів за тонну такий обсяг коштує понад 40 мільйонів доларів.

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