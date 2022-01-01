На Волині на сім років за ґрати потрапив лікар-ветеринар, який збував психотропи
Сьогодні, 10:48
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 31-річним жителем селища Турійськ незаконного вирощування конопель та придбання, зберігання з метою збуту і збуту психотропних речовин (ч.1 ст. 310, ч. 2 ст. 307 КК України).
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
У травні-червні 2020 року правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком, який працював лікарем ветеринарної медицини в державному контролюючому органі, громадянам психотропних речовин (амфетаміну та PVP). Окрім того, під час обшуку за місцем його проживання виявилинезаконні посіви конопель.
Попри те, що своєї винуватості у вчиненні злочинів волинянин не визнав, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Згідно з вироком Рожищенського районного суду, наступних сім років чоловік відбуватиме покарання за гратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
У травні-червні 2020 року правоохоронці задокументували три епізоди збуту чоловіком, який працював лікарем ветеринарної медицини в державному контролюючому органі, громадянам психотропних речовин (амфетаміну та PVP). Окрім того, під час обшуку за місцем його проживання виявилинезаконні посіви конопель.
Попри те, що своєї винуватості у вчиненні злочинів волинянин не визнав, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Згідно з вироком Рожищенського районного суду, наступних сім років чоловік відбуватиме покарання за гратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій влетів у бордюр. ФОТО
Сьогодні, 11:11
На Волині на сім років за ґрати потрапив лікар-ветеринар, який збував психотропи
Сьогодні, 10:48
Передавали окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу: СБУ знешкодила злочинне угруповання
Сьогодні, 10:40
Медіа