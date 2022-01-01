«Волиньгаз»: інтеграція до європейського ринку газу за три роки змінила компанію

Волинські газовики активно продовжують модернізацію газорозподільної системи області та інтеграцію до європейського ринку газу. За останні три роки відмовились від радянських технологій і замінили 120 шафових регуляторних пунктів (15 %), 2 тисячі будинкових регуляторів (20 %).Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Вчасно прийняте рішення про відхід від російських і радянських технологій допомогло «Волиньгазу» інтегруватися до європейських технологій. В умовах воєнного стану воно особливо актуальне.Регіональна газова компанія, під брендом якої працює АТ «Волиньгаз», три роки тому взяла курс на повну заміну старих технологій в газорозподілі. Послідовна робота над розширенням контактів з європейськими компаніями виправдала себе зараз. Результатом співпраці є стабільні поставки необхідних комплектуючих для газорегулюючого обладнання.Власне виробництво газового обладнання RGC Production у Львові, Дніпрі та Вінниці дає можливість повністю закривати потребу в цьому обладнанні. До того, ж власні логістичні маршрути та сучасні склади з необхідними матеріалами допомагають швидко відновлювати газопостачання, проводити ремонти мереж та газового обладнання, в тому числі й після ворожих обстрілів.«Курс нашої газорозподільної компанії «Волиньгаз» на подальше впровадження кращих передових технологій задля стабільного розподілу газу споживачам прикордонного регіону. Ми обслуговуємо біля 250 тис побутових споживачів і кілька тисяч підприємств та організацій різних форм власності», - зауважує директор технічний «Волиньгазу»Якісне оновлення газового обладнання відбувається завдяки власному виробництву RGC Production та мережі логістичних центрів РГК, які оперативно отримують комплектуючі від постачальників із Європи.«За останні три роки, наприклад, коли ми почали відмовлятися від радянських технологій, то замінили вже 120 шафових пунктів в області, біля 2 тис будинкових регуляторів перед кінцевими споживачами. Також ми замінили і модернізували обладнання 64 газорегуляторних пунктів (це 20% від загальної кількості). Це той самий принцип роботи, що й шафові пункти, але вони потужніші, розраховані на більшу кількість споживачів газорегуляторних пунктів», - розповів Дмитро Кукоба.Окрім цього, компанія продовжує на навчально-тренувальному полігоні в м. Рожище випробування газоводневої суміші. Наприкінці червня волинські газовики подаватимуть її безпосередньо на побутову газову плиту, проводитимуть емітацію приготування їжі, випікання тістечок. Увесь процес буде відбуватися в супроводі колегії з науковою фіксацією датчиками, щоб отримати позитивний результат роботи. Такі випробування вже два роки здійснюють у Житомирі, Харкові, Дніпрі та Івано-Франківську.Україна може в майбутньому стати значущим виробником водню та вдало експортувати цей товар за кордон.Стоїмо на варті газового фронту – наближаємо перемогу!