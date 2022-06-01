За 100 днів повномасштабної війни Росія не досягла жодної стратегічної цілі, – розвідка Британії





Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії, присвяченому 100 дням війни, повідомляє



У міністерстві констатували, що російським військам не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та українських центрів влади. До відбиття наступальних операцій Росії призвели стійкий український опір та нездатність убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години.



Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.



Росія зараз досягає тактичного успіху на Донбасі, російські сили створили та зберегли імпульс і нині, схоже, володіють ініціативою над українським опором, йдеться у зведенні.



Росія контролює понад 90% Луганської області та, ймовірно, встановить повний контроль у найближчі два тижні.



Росія досягла цих недавніх тактичних успіхів за рахунок значних втрат ресурсів і за рахунок концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії.



Водночас Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках і всі вони перейшли до оборони.



"Порівняно з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла хоч якогось успіху, їй будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", - йдеться в огляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 100 днів свого вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні.Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії, присвяченому 100 дням війни, повідомляє "Європейська правда" У міністерстві констатували, що російським військам не вдалося досягти своїх початкових цілей із захоплення Києва та українських центрів влади. До відбиття наступальних операцій Росії призвели стійкий український опір та нездатність убезпечити аеродром Гостомеля у перші 24 години.Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.Росія зараз досягає тактичного успіху на Донбасі, російські сили створили та зберегли імпульс і нині, схоже, володіють ініціативою над українським опором, йдеться у зведенні.Росія контролює понад 90% Луганської області та, ймовірно, встановить повний контроль у найближчі два тижні.Росія досягла цих недавніх тактичних успіхів за рахунок значних втрат ресурсів і за рахунок концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії.Водночас Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках і всі вони перейшли до оборони."Порівняно з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла хоч якогось успіху, їй будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", - йдеться в огляді.

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