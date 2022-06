Кожні три дні війна вбиває одного медійника, – НСЖУ

За 98 діб російської агресії проти України окупанти вбили 32 медійників.Про це пише Національна спілка журналістів України.За інформацією спілки, підтвердженими є 32 факти загибелі за різних обставин працівників медійної галузі. Серед загиблих – журналісти, які виконували професійні обов’язки; медійники – цивільні жертви; представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у військових лавах.Під час виконання професійних обов’язків убито вісім журналістів. З них – троє українських та п’ять іноземних. Дві жінки та шість чоловіків. Остання жертва окупантів – французький тележурналіст, який готував репортаж про евакуацію мирного населення на Лугащині.Кожне обірване росіянами життя наших колег – то ненаписані рядки в газети та на сайти, не відзняті репортажі і фільми, не видані книжки, – коментує голова НСЖУ. – Через російське людожерство в світі медіа гаснуть цілі всесвіти. Пам’ятаємо усіх Героїв та Героїнь, вимагаємо окремого трибуналу над росією за злочини проти медійників.У Національній спілці журналістів України зазначають, що Фонд пам’яті журналістів приймає пожертви для родин загиблих медійників. Найбільшу пожертву – три тисячі доларів – перерахував громадський діяч у сфері боротьби із наслідками атомних катастроф із ЯпоніїОтримувач: Національна спілка журналістів УкраїниНомер рахунку UA703052990000026002000114500ЄДРПОУ 00027140АТ КБ “ПРИВАТБАНК”МФО банку 305299Призначення платежу: Благодійна допомога для родин загиблих журналістів, оператор телеканалу LIVE. Загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві., документаліст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time. Розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту., оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії. Загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області., українська фіксерка, журналістка. Загинула 14 березня разом з П’єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області., журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві., фоторепортер, воєнний кореспондент. Працював з багатьма міжнародними агенціями та українськими виданнями, зник 13 березня, 1 квітня знайдено вбитим., литовський режисер та документаліст. Убили в Маріуполі., французький тележурналіст каналу BFMTV. Загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського міста Сєвєродонецьк, 30 травня., журналіст “КNК Медіа”. Загинув 13 лютого в с. Романівка внаслідок обстрілу військовослужбовцями збройних сил рф.10, цивільний журналіст інформаційного тижневика “Навколо тебе”. Був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї.11, графік і живописець, культуролог, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, волонтер і ветеран АТО. Загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони.12, військовий журналіст. Загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом.13, актор, ведучий телеканалу “Дом”. Вступив на початку війни до лав територіальної оборони, загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації людей.14, оператор телеканалу “Сігма”. Загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку.15, редактор запорізького сайту misto.zp.ua. Загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.16, викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Загинула 19 березня внаслідок російських обстрілів Маріуполя.17, оператор 24 каналу. Загинув 23 березня в боях біля Попасної Луганської області.18, публіцист, історик, перекладач. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом.19, співробітник пресслужби Міністерства ветеранів. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом.20, журналіст, письменник, волонтер. 2 квітня помер унаслідок катувань російських військових у Маріуполі.21, відеоінженер чернігівського каналу “Дитинець”. У селі Ягідне біля Чернігова вбили у квітні російські військові.22. Його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі.23. Випускниця факультету журналістики, яка перебувала у декретній відпустці. Загинуна 23 квітня із своєю мамою і 3-місячною донькою-немовлям 2 внаслідок ворожого ракетного обстрілу в Одесі.24, журналістка Радіо Свобода. Загинула внаслідок російського обстрілу Києва 28 квітня.25, журналіст каналів “Україна”, “Україна24”, “Дом”. Загинув 4 травня через обстріли. Ветеран війни на Донбасі. З початком повномасштабної російської агресії 2022 року знову пішов на фронт.26загинула в заблокованому росіянами Маріуполі. Журналістка, письменниця, членкиня НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу “Азов’є”.27, ексменеджер філії “Суспільне Черкаси”, військовослужбовець. Загинув 30 квітня в боях за Попасну (Луганщина).28, комунікаційник, військовослужбовець. Трагічно загинув під час оборони країни.29(псевдонім Руда Пані). Загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня.30, оператор луцького каналу “Аверс”. Загинув, захищаючи на фронті Україну.31, фотокор та відеограф із Мукачева, одним із засновників волонтерського проєкту “Chysto.de”. Солдат, розвідник артилерійського взводу 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Загинув 26 травня.32, журналіст із Тернополя. Мобілізований військовослужбовець загинув внаслідок авіаудару в районі Попасної 28 травня.