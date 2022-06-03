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Ніч у регіонах: обстріли Харкова та Миколаєва, бої за Сєвєродонецьк

Ніч у регіонах: обстріли Харкова та Миколаєва, бої за Сєвєродонецьк
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій, пише LB.ua.

На Дніпропетровщині увечері - обстріл одного з сіл Зеленодольськоі громади. Пряме попадання у житловий будинок. Поранена жінка і двоє її дітей. У селі сильні руйнування. Вночі новий обстріл громади. Без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Харків: вночі внаслідок обстрілів виникла пожежа в одній з адмінбудівель міста, за попередніми даними - постраждалих немає. Вночі окупанти обстріляли також Циркуни, горіли будинки та господарчі споруди. Загалом протягом доби в області: поранених 6 осіб, одна людина загинула.

Луганщина: російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці. Одна жінка загинула.

Донеччина: за добу - 17 обстрілів з усіх видів озброєння (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ «Град», авіація) 14 населених пунктів, серед яких - Слов’янськ, с. Донецьке, смт. Райгородок, с. Семенівка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Торецьк та інші.

Пошкоджено 23 об’єкти – 20 житлових будинків, будівлі Красногорівського вогнетривкого та Авдіївського коксохімічного заводів. Загинуло троє людей, поранено - 8.

Миколаївщина: учора ввечері декілька районів обласного центру знову зазнали обстрілів.

Баштанський район: вночі були обстріли у Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень, вночі і на даний час тривають обстріли у Широківській громаді, є один загиблий та один поранений. Пошкоджена присадибна ділянка, зруйнована будівля ЦНАПу та 2 житлових будинки. Також тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо пошкоджень і потерпілих уточнюється.

Херсонщина: ворожі війська продовжують намагатися утримувати зайняті позиції. Зокрема, бойові дії йдуть на кордоні Миколаївської та Дінпропетрвоської областей та у Бериславському районі. Вже четверту добу жителі Херсона та деяких тергромад залишаються без будь-якого зв’язку та Інтернету. Також є інформація, що окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси, де видають свої паспорти жителям області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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