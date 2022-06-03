Ніч у регіонах: обстріли Харкова та Миколаєва, бої за Сєвєродонецьк

на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.



Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій, пише



На Дніпропетровщині увечері - обстріл одного з сіл Зеленодольськоі громади. Пряме попадання у житловий будинок. Поранена жінка і двоє її дітей. У селі сильні руйнування. Вночі новий обстріл громади. Без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.



Харків: вночі внаслідок обстрілів виникла пожежа в одній з адмінбудівель міста, за попередніми даними - постраждалих немає. Вночі окупанти обстріляли також Циркуни, горіли будинки та господарчі споруди. Загалом протягом доби в області: поранених 6 осіб, одна людина загинула.



Луганщина: російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.



У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці. Одна жінка загинула.



Донеччина: за добу - 17 обстрілів з усіх видів озброєння (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ «Град», авіація) 14 населених пунктів, серед яких - Слов’янськ, с. Донецьке, смт. Райгородок, с. Семенівка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Торецьк та інші.



Пошкоджено 23 об’єкти – 20 житлових будинків, будівлі Красногорівського вогнетривкого та Авдіївського коксохімічного заводів. Загинуло троє людей, поранено - 8.



Миколаївщина: учора ввечері декілька районів обласного центру знову зазнали обстрілів.



Баштанський район: вночі були обстріли у Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень, вночі і на даний час тривають обстріли у Широківській громаді, є один загиблий та один поранений. Пошкоджена присадибна ділянка, зруйнована будівля ЦНАПу та 2 житлових будинки. Також тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо пошкоджень і потерпілих уточнюється.



Херсонщина: ворожі війська продовжують намагатися утримувати зайняті позиції. Зокрема, бойові дії йдуть на кордоні Миколаївської та Дінпропетрвоської областей та у Бериславському районі. Вже четверту добу жителі Херсона та деяких тергромад залишаються без будь-якого зв’язку та Інтернету. Також є інформація, що окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси, де видають свої паспорти жителям області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відносно спокійно ніч минула, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій, пише LB.ua увечері - обстріл одного з сіл Зеленодольськоі громади. Пряме попадання у житловий будинок. Поранена жінка і двоє її дітей. У селі сильні руйнування. Вночі новий обстріл громади. Без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.вночі внаслідок обстрілів виникла пожежа в одній з адмінбудівель міста, за попередніми даними - постраждалих немає. Вночі окупанти обстріляли також Циркуни, горіли будинки та господарчі споруди. Загалом протягом доби в області: поранених 6 осіб, одна людина загинула.російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки., де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці. Одна жінка загинула.за добу - 17 обстрілів з усіх видів озброєння (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ «Град», авіація) 14 населених пунктів, серед яких - Слов’янськ, с. Донецьке, смт. Райгородок, с. Семенівка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Торецьк та інші.Пошкоджено 23 об’єкти – 20 житлових будинків, будівлі Красногорівського вогнетривкого та Авдіївського коксохімічного заводів. Загинуло троє людей, поранено - 8.учора ввечері декілька районів обласного центру знову зазнали обстрілів.вночі були обстріли у Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень, вночі і на даний час тривають обстріли у Широківській громаді, є один загиблий та один поранений. Пошкоджена присадибна ділянка, зруйнована будівля ЦНАПу та 2 житлових будинки. Також тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо пошкоджень і потерпілих уточнюється.ворожі війська продовжують намагатися утримувати зайняті позиції. Зокрема, бойові дії йдуть на кордоні Миколаївської та Дінпропетрвоської областей та у Бериславському районі. Вже четверту добу жителі Херсона та деяких тергромад залишаються без будь-якого зв’язку та Інтернету. Також є інформація, що окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси, де видають свої паспорти жителям області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію