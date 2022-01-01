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«Одного в плен взяли танкиста. Допросили и застрелили», – перехоплена розмова окупантів, які обговорюють зарплатню за звірства в Україні

«Одного в плен взяли танкиста. Допросили и застрелили», – перехоплена розмова окупантів, які обговорюють зарплатню за звірства в Україні
У перехопленій розмові отримано черговий доказ вбивства рашистами українських полонених, а також вони обговорюють зарплатню, яку їм платять за звірства в Україні.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Окупант розповідає про взятого в полон танкіста, якого вони після допиту застрелили, тому що одного-двух полонених в живих не залишають.

Розповідають про те, як ЗСУ обстрілюють їхні позиції та мертвих російських військових: "Сидишь и просто над тобо мины, свист бл*ть, е*ошат. Та бл*ть сильно тут не расскажешь. Да недавно тут цирк был нах*й. П*зда, чё тут не видел бл*н. Ноги руки там.. пол тела."

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Теги: Росія, Україна, війна
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