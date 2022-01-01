У Луцьку собак вчать ловити злочинців та шукати вибухівку. ВІДЕО





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Від німецької вівчарки Лорда ще не втік жоден злочинець. Уже понад 2 роки він вірно служить луцьким нацгвардійцям.



«Базується на пошуку людей по запаховому сліду, затримання правопорушників, конвоювання та відповідно охорона даних осіб», – розповідає командир кінологічного взводу Ростислав.



Кінолог зі своїм помічником тренують Лорда щодень. Йому показують різні види розвитку подій і вчать правильно діяти в кожному з них, щоб пес достойно ніс вартову службу.



«Щоб він розумів, що буде робитися, і звикав, що хапати треба за руку, можна за ногу, а за шию в крайніх випадках», – пояснює помічник.



Тож зайвого пес без команди наставника ніколи не зробить. Як довго займатися – залежить від характеру тварини. Для деяких заняття розтягуються на короткі проміжки часу. Інші ж можуть не втрачати інтересу та безперервно виконувати команди 1-2 години. Окрім цього, для чотирилапих, які на варті, важливі режим харчування і регулярні вигули.



Щодо харчування, то для Лорда, до прикладу, важлива витривалість, тож його раціон складають так, щоб їжа містила достатню кількість вітамінів. Також кінологи пояснюють: те, що один собака виконує всі пошукові роботи, – це міф. Кожна тварина вчиться робити щось одне – шукати наркотичні засоби, брати слід людини, знаходити зброю чи вибухівку або ж навіть… трупи.



Англійський кокер-спаніель Леді, як і всі дівчатка, любить лащитися та турботу. Втім її місія значно важливіша, адже вона допомагає кінологам шукати вибухонебезпечні предмети.



Вибухівка, зброя чи набої – Леді, кажуть винюхає все. Адже таких собак спеціально тренують на пошук 6-7 запахів, які входять до складу вибухонебезпечних предметів.



«Вона спеціалізується саме на пошуку зброї та набоїв. Це складнощі пошуку в багажі, в машинах, в будівлях», – розповідає кінолог Віктор.



Для самих пухнастих усе виглядає, наче гра. І пес навіть не здогадується, що шукає не улюблену іграшку, а небезпечні предмети.



Леді на службі вже 7 років. За цей час встигла побувати й у зоні ООС. Дівчинка, кажуть, норовлива, тож перш, ніж приступити до роботи, господар її задобрює.



Не минуло і хвилини, як Леді вказала на правильний ящик. Після цього собаку важливо похвалити чи нагородити ласощами або ж іграшкою. Окрім таких вправ, Леді, як і інших службових собак, щодень тренують на смузі перешкод.



Та тут, каже кінолог, треба добре розуміти настрій, бо для неї усе має бути в задоволення, а не з примусу.



«В собаки так само є характер: флегматик, меланхолік, сангвінік і холерик. Якщо сангвінік найкращий тип характеру для собаки, то з меланхоліком чи флегматиком вже набагато тяжче», – стверджує кінолог.



А тому перше завдання кожного кінолога, який отримує під опіку цуценя, – вивчити характер і зрозуміти, в якому напрямку собака працюватиме найкраще. Адже секрет Патрона та його вправних колег з усієї України – майстерні навички та несення служби в задоволення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про легендарного собаку Патрона не чув хіба лінивий. Саме цей джек-рассел-тер’єр став сапером з першого дня повномасштабного вторгнення. Він разом із чернігівськими рятувальниками донині героїчно розміновує території після відходу окупантів. І вже встиг отримати багато престижних нагород. Чимало його друзів-колег є й на Волині.Про це пише 12 канал Від німецької вівчарки Лорда ще не втік жоден злочинець. Уже понад 2 роки він вірно служить луцьким нацгвардійцям.«Базується на пошуку людей по запаховому сліду, затримання правопорушників, конвоювання та відповідно охорона даних осіб», – розповідає командир кінологічного взводуКінолог зі своїм помічником тренують Лорда щодень. Йому показують різні види розвитку подій і вчать правильно діяти в кожному з них, щоб пес достойно ніс вартову службу.«Щоб він розумів, що буде робитися, і звикав, що хапати треба за руку, можна за ногу, а за шию в крайніх випадках», – пояснює помічник.Тож зайвого пес без команди наставника ніколи не зробить. Як довго займатися – залежить від характеру тварини. Для деяких заняття розтягуються на короткі проміжки часу. Інші ж можуть не втрачати інтересу та безперервно виконувати команди 1-2 години. Окрім цього, для чотирилапих, які на варті, важливі режим харчування і регулярні вигули.Щодо харчування, то для Лорда, до прикладу, важлива витривалість, тож його раціон складають так, щоб їжа містила достатню кількість вітамінів. Також кінологи пояснюють: те, що один собака виконує всі пошукові роботи, – це міф. Кожна тварина вчиться робити щось одне – шукати наркотичні засоби, брати слід людини, знаходити зброю чи вибухівку або ж навіть… трупи.Англійський кокер-спаніель Леді, як і всі дівчатка, любить лащитися та турботу. Втім її місія значно важливіша, адже вона допомагає кінологам шукати вибухонебезпечні предмети.Вибухівка, зброя чи набої – Леді, кажуть винюхає все. Адже таких собак спеціально тренують на пошук 6-7 запахів, які входять до складу вибухонебезпечних предметів.«Вона спеціалізується саме на пошуку зброї та набоїв. Це складнощі пошуку в багажі, в машинах, в будівлях», – розповідає кінолог Віктор.Для самих пухнастих усе виглядає, наче гра. І пес навіть не здогадується, що шукає не улюблену іграшку, а небезпечні предмети.Леді на службі вже 7 років. За цей час встигла побувати й у зоні ООС. Дівчинка, кажуть, норовлива, тож перш, ніж приступити до роботи, господар її задобрює.Не минуло і хвилини, як Леді вказала на правильний ящик. Після цього собаку важливо похвалити чи нагородити ласощами або ж іграшкою. Окрім таких вправ, Леді, як і інших службових собак, щодень тренують на смузі перешкод.Та тут, каже кінолог, треба добре розуміти настрій, бо для неї усе має бути в задоволення, а не з примусу.«В собаки так само є характер: флегматик, меланхолік, сангвінік і холерик. Якщо сангвінік найкращий тип характеру для собаки, то з меланхоліком чи флегматиком вже набагато тяжче», – стверджує кінолог.А тому перше завдання кожного кінолога, який отримує під опіку цуценя, – вивчити характер і зрозуміти, в якому напрямку собака працюватиме найкраще. Адже секрет Патрона та його вправних колег з усієї України – майстерні навички та несення служби в задоволення.

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