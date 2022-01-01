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У Європарламенті закликали позбавити Угорщину права голосу

У Європарламенті закликали позбавити Угорщину права голосу
Заступник голови Європарламенту Катаріна Барлі закликала позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі.

Про це вона заявила в інтерв'ю MDR Aktuell, пише УНІАН.

За її словами, країна використовує принцип одностайності ЄС для шантажу. Барлі нагадала, що на переговорах по шостому пакету санкцій щодо Росії Угорщина кілька тижнів блокувала його прийняття через нафтове ембарго.

Барлі заявила, що право голосу країни може бути призупинено за порушення принципу верховенства закону.

"Особливо в Угорщині більше не можна говорити про демократичні і правові відносини", - зазначила заступник голови ЄП.

Також вона додала, що одноголосна згода всіх країн-членів, необхідна для прийняття основних рішень на рівні ЄС, "сходить до того часу, коли ЄС складався з шести країн, а зараз це вже непрактично".

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Теги: Росія, Україна, війна
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