Близько 800 цивільних ховаються під хімзаводом «Азот» у Сєвєродонецьку, - Гайдай





Про це в інтерв'ю CNN повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає



"Там перебувають місцеві жителі, яких просили покинути місто, але вони відмовилися. Там є й діти, але небагато", — заявив Гайдай.



Як заявив голова військової адміністрації, у бомбосховищах під заводом перебувають місцеві жителі, які відмовилися їхати з міста. Також там є діти, але їх небагато.



Гайдай також зазначив, що росіяни систематично руйнують найбільше хімічне підприємство міста — завод "Азот”.



Зокрема, 2 червня снаряд потрапив до складу з метанолом та в адмінбудівлю. Проте про обсяг метанолу, що знаходився там, невідомо.



На північнодонецькому "Азоті" окупанти пошкодили склад із метанолом, у Лисичанську влучили у лікарню. Також в області за минулу добу рашисти пошкодили ще 52 будинки.



У самому місті продовжуються запеклі бої, неможливо точно сказати, скільки території тимчасово контролює противник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 800 мирних жителів ховаються у бомбосховищах під хімічним заводом “Азот” у Сєвєродонецьку, який намагаються захопити окупаційні війська.Про це в інтерв'ю CNN повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації, передає УНН "Там перебувають місцеві жителі, яких просили покинути місто, але вони відмовилися. Там є й діти, але небагато", — заявив Гайдай.Як заявив голова військової адміністрації, у бомбосховищах під заводом перебувають місцеві жителі, які відмовилися їхати з міста. Також там є діти, але їх небагато.Гайдай також зазначив, що росіяни систематично руйнують найбільше хімічне підприємство міста — завод "Азот”.Зокрема, 2 червня снаряд потрапив до складу з метанолом та в адмінбудівлю. Проте про обсяг метанолу, що знаходився там, невідомо.На північнодонецькому "Азоті" окупанти пошкодили склад із метанолом, у Лисичанську влучили у лікарню. Також в області за минулу добу рашисти пошкодили ще 52 будинки.У самому місті продовжуються запеклі бої, неможливо точно сказати, скільки території тимчасово контролює противник.

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