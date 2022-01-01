Близько 800 цивільних ховаються під хімзаводом «Азот» у Сєвєродонецьку, - Гайдай
Сьогодні, 04:12
Близько 800 мирних жителів ховаються у бомбосховищах під хімічним заводом “Азот” у Сєвєродонецьку, який намагаються захопити окупаційні війська.
Про це в інтерв'ю CNN повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає УНН.
"Там перебувають місцеві жителі, яких просили покинути місто, але вони відмовилися. Там є й діти, але небагато", — заявив Гайдай.
Як заявив голова військової адміністрації, у бомбосховищах під заводом перебувають місцеві жителі, які відмовилися їхати з міста. Також там є діти, але їх небагато.
Гайдай також зазначив, що росіяни систематично руйнують найбільше хімічне підприємство міста — завод "Азот”.
Зокрема, 2 червня снаряд потрапив до складу з метанолом та в адмінбудівлю. Проте про обсяг метанолу, що знаходився там, невідомо.
На північнодонецькому "Азоті" окупанти пошкодили склад із метанолом, у Лисичанську влучили у лікарню. Також в області за минулу добу рашисти пошкодили ще 52 будинки.
У самому місті продовжуються запеклі бої, неможливо точно сказати, скільки території тимчасово контролює противник.
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Про це в інтерв'ю CNN повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає УНН.
"Там перебувають місцеві жителі, яких просили покинути місто, але вони відмовилися. Там є й діти, але небагато", — заявив Гайдай.
Як заявив голова військової адміністрації, у бомбосховищах під заводом перебувають місцеві жителі, які відмовилися їхати з міста. Також там є діти, але їх небагато.
Гайдай також зазначив, що росіяни систематично руйнують найбільше хімічне підприємство міста — завод "Азот”.
Зокрема, 2 червня снаряд потрапив до складу з метанолом та в адмінбудівлю. Проте про обсяг метанолу, що знаходився там, невідомо.
На північнодонецькому "Азоті" окупанти пошкодили склад із метанолом, у Лисичанську влучили у лікарню. Також в області за минулу добу рашисти пошкодили ще 52 будинки.
У самому місті продовжуються запеклі бої, неможливо точно сказати, скільки території тимчасово контролює противник.
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