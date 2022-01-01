З початку масштабного вторгнення в Україні зафіксували понад 9 тисяч заяв про зниклих безвісти





Про це поліція повідомила на запит видання «Медіазона», пише



Найбільше зниклих зафіксували у Донецькій області — 1660 людей. Крім того, 584 людини зникли у Київській області, на Харківщині — 581, Полтавщині — 579, Дніпропетровщині — 566.



Також поліція виявила 1115 нерозпізнаних тіл. Найбільше невідомих загиблих зафіксували у Києві (239 людей), у Київській області — ще 234. Також на Тернопільщині — 152, Луганщині — 123, Чернігівщині — 85.



Для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників працює гаряча лінія МВС. Номер багатоканального телефону: +38-089-420-18-66.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни рф проти України й станом на 26 травня до поліції подали 9 030 заяв про зниклих безвісти. 6 793 людей досі шукають.Про це поліція повідомила на запит видання «Медіазона», пише Громадське Найбільше зниклих зафіксували у Донецькій області — 1660 людей. Крім того, 584 людини зникли у Київській області, на Харківщині — 581, Полтавщині — 579, Дніпропетровщині — 566.Також поліція виявила 1115 нерозпізнаних тіл. Найбільше невідомих загиблих зафіксували у Києві (239 людей), у Київській області — ще 234. Також на Тернопільщині — 152, Луганщині — 123, Чернігівщині — 85.Для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників працює гаряча лінія МВС. Номер багатоканального телефону: +38-089-420-18-66.

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