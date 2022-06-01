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Окупанти ховаються за спинами «примусово мобілізованих» з Донбасу, – Зеленський

Окупанти ховаються за спинами «примусово мобілізованих» з Донбасу, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники примушують воювати на боці Росії проти України мешканців окупованих територій Донеччини та Луганщини, ховаючись у них за спинами.

Про це пише Українська правда.

"Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилася. Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч - Лисичанськ, Бахмут та багато інших, де зараз іде потужна атака Росії.

Російська армія застосовує всі наявні в неї збройні можливості й взагалі, взагалі не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих "мобілізованих".

Чим довше триває війна – тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує у свою історію.

Продовжуються абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської області. Були завдані удари по Миколаєву та Харкову, по Харківській області. Уся тимчасово окупована територія нашої держави – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що українська влада активно працює з партнерами щодо розробки нових санкційних заходів проти Росії за всі злочини, які вона коїть проти України та цивільного населення.

Зокрема, лідери Європейського Союзу майже завершили узгодження шостого пакету санкцій, до якого ввійшло часткове ембарґо російських нафти та нафтопродуктів. На переконання Зеленського, західні країни вже готуються перейти на нафту з інших країн, яка є більш чистою та легшою у видобутку.

Увечері 2 червня президент підписав черговий указ про нагородження 223 українських захисників, зокрема з них 72 – посмертно.

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Теги: Росія, Україна, війна
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