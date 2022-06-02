 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, – ЗМІ

Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, – ЗМІ
Українські війська розпочали навчання на РСЗВ HIMARS, які надсилають США.

Про це повідомив репортер ABC News в Пентагоні Метт Сейлер, LB.ua.

“Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни”, - повідомив кореспондент.

Він додав, що перший етап навчання, як очікується, триватиме близько 3 тижнів.

Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності. Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.

За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З початку масштабного вторгнення в Україні зафіксували понад 9 тисяч заяв про зниклих безвісти
Сьогодні, 02:42
Окупанти ховаються за спинами «примусово мобілізованих» з Донбасу, – Зеленський
Сьогодні, 00:23
Для захисту власної домівки в українця має бути зброя, – Монастирський
02 червень, 22:43
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
02 червень, 22:17
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З початку масштабного вторгнення в Україні зафіксували понад 9 тисяч заяв про зниклих безвісти
Сьогодні, 02:42
Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, – ЗМІ
Сьогодні, 01:22
Окупанти ховаються за спинами «примусово мобілізованих» з Донбасу, – Зеленський
Сьогодні, 00:23
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пального в українців стає більше, а орків – менше: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
02 червень, 23:30
Схожі новини
З початку масштабного вторгнення в Україні зафіксували понад 9 тисяч заяв про зниклих безвісти З початку масштабного вторгнення в Україні зафіксували понад 9 тисяч заяв про зниклих безвісти
Сьогодні, 02:42
Окупанти ховаються за спинами «примусово мобілізованих» з Донбасу, – Зеленський Окупанти ховаються за спинами «примусово мобілізованих» з Донбасу, – Зеленський
Сьогодні, 00:23
Для захисту власної домівки в українця має бути зброя, – Монастирський Для захисту власної домівки в українця має бути зброя, – Монастирський
02 червень, 22:43
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
02 червень, 22:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З початку масштабного вторгнення в Україні зафіксували понад 9 тисяч заяв про зниклих безвісти
Сьогодні, 02:42
 0
Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, – ЗМІ
Сьогодні, 01:22
 0
Окупанти ховаються за спинами «примусово мобілізованих» з Донбасу, – Зеленський
Сьогодні, 00:23
 0
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Пального в українців стає більше, а орків – менше: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
02 червень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8