Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, – ЗМІ

Українські війська розпочали навчання на РСЗВ HIMARS, які надсилають США.Про це повідомив репортер ABC News в Пентагоні“Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни”, - повідомив кореспондент.Він додав, що перший етап навчання, як очікується, триватиме близько 3 тижнів.Нагадаємо, 1 червня президент СШАпідтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності. Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.