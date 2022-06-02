Українські війська розпочали навчання на американських РСЗВ, – ЗМІ
Сьогодні, 01:22
Українські війська розпочали навчання на РСЗВ HIMARS, які надсилають США.
Про це повідомив репортер ABC News в Пентагоні Метт Сейлер, LB.ua.
“Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни”, - повідомив кореспондент.
Він додав, що перший етап навчання, як очікується, триватиме близько 3 тижнів.
Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності. Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.
За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.
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Про це повідомив репортер ABC News в Пентагоні Метт Сейлер, LB.ua.
“Американські тренери працюють з українцями в невідомому місці за межами країни”, - повідомив кореспондент.
Він додав, що перший етап навчання, як очікується, триватиме близько 3 тижнів.
Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності. Передове озброєння є частиною нового пакету військової допомоги вартістю 700 мільйонів доларів.
За даними армії США, ракети, випущені з HIMARS, мають дальність близько 43 миль. Нині українські військові використовують російську версію цієї системи.
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