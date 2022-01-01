Путін у квітні пройшов курс лікування від раку в запущеній стадії, – Newsweek





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Як повідомляють джерела видання в американській розвідки, за весь час правління Путіна в Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби.



"Всі відчувають, що кінець близький", - вважає одне з джерел в розвідці.



Водночас три джерела в розвідці - представник Управління директора національної розвідки США (ODNI), відставний старший офіцер ВПС і співробітник розвідуправління Пентагону (DIA) - попереджають, що ізоляція російського лідера ускладнює для американських спецслужб точну оцінку стану здоров'я Путіна.



"Одне з кращих джерел нашої розвідінформації - контакти президента РФ з третіми особами - значною мірою вичерпався в результаті війни в Україні. У Путіна було мало зустрічей з іноземними лідерами. Це відсікає доступ до інформації, яку іноді можна отримати при особистих зустрічах", - констатував співробітник DIA.



Ізоляція Путіна, таким чином, підвищила рівень спекуляцій.



"Ми маємо пам'ятати про прийняття бажаного за дійсне. Ми засвоїли - або не засвоїли - цей урок на гіркому досвіді з Усамою бен Ладеном і Саддамом Хусейном", - застеріг відставний командир ВПС США.



Американська розвідка вважала, що у Хусейна був серйозний психічний розлад, а бен Ладен вмирав від хвороби нирок.



"Путін як і раніше небезпечний, і якщо він дійсно помре, нас чекає хаос. Потрібно зосередитися на цьому. Будьте готові", - сказав чиновник з офісу директора національної розвідки.



Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що ще на початку війни Росії проти України, на главу Кремля було скоєно замах, однак ситуація не набула жодного розголосу. Також за даними глави ГУР, Путін серйозно хворий на рак, готується переворот з метою його зміщення.



Відзначимо, що чутки про здоров'я Путіна ходять вже кілька років, але вони тільки посилилися після того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну.



Раніше колишній керівник відділу Росії в секретній розвідувальній службі MI6 Крістофер Стіл заявив, що у Путіна є нібито серйозна хвороба, але невідомо яка саме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент РФ Володимир Путін у квітні пройшов курс лікування від запущеної форми раку. У березні на главу Кремля було скоєно замах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.Як повідомляють джерела видання в американській розвідки, за весь час правління Путіна в Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби."Всі відчувають, що кінець близький", - вважає одне з джерел в розвідці.Водночас три джерела в розвідці - представник Управління директора національної розвідки США (ODNI), відставний старший офіцер ВПС і співробітник розвідуправління Пентагону (DIA) - попереджають, що ізоляція російського лідера ускладнює для американських спецслужб точну оцінку стану здоров'я Путіна."Одне з кращих джерел нашої розвідінформації - контакти президента РФ з третіми особами - значною мірою вичерпався в результаті війни в Україні. У Путіна було мало зустрічей з іноземними лідерами. Це відсікає доступ до інформації, яку іноді можна отримати при особистих зустрічах", - констатував співробітник DIA.Ізоляція Путіна, таким чином, підвищила рівень спекуляцій."Ми маємо пам'ятати про прийняття бажаного за дійсне. Ми засвоїли - або не засвоїли - цей урок на гіркому досвіді з Усамою бен Ладеном і Саддамом Хусейном", - застеріг відставний командир ВПС США.Американська розвідка вважала, що у Хусейна був серйозний психічний розлад, а бен Ладен вмирав від хвороби нирок."Путін як і раніше небезпечний, і якщо він дійсно помре, нас чекає хаос. Потрібно зосередитися на цьому. Будьте готові", - сказав чиновник з офісу директора національної розвідки.Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що ще на початку війни Росії проти України, на главу Кремля було скоєно замах, однак ситуація не набула жодного розголосу. Також за даними глави ГУР, Путін серйозно хворий на рак, готується переворот з метою його зміщення.Відзначимо, що чутки про здоров'я Путіна ходять вже кілька років, але вони тільки посилилися після того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну.Раніше колишній керівник відділу Росії в секретній розвідувальній службі MI6 Крістофер Стіл заявив, що у Путіна є нібито серйозна хвороба, але невідомо яка саме.

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