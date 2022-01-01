Як у селі на Волині виживають завдяки бізнесу на огірках. ВІДЕО





Про це пише



Волинське село Чорниж відоме тим, що чи не кожна родина тут вирощує огірки. Справа ця полюбилася людям здавна, але не від доброї долі. Бо ж, крім збирання ягід та грибів, вирощування худоби й роботи на городі, більше грошей заробити ніде.



«Десь треба якогось рубля заробляти. Як жити в селі? В селі нема ні заводу, ні підприємства… Треба чимось займатися», – каже місцева мешканка Галина.



Саме тому частина селян їздить в сусідню Польщу на заробітки, а хтось вирішив працювати на себе вдома. Тих, хто вирощує огірки, знайти не складно, адже майже біля кожної хати видніються парники. У когось один, у когось два-три. Правда, розповідати про огірковий бізнес люди не спішать.



Щоб заробити якусь копійку, люди один за одним почали будувати парники. Погодився показати нам свою теплицю пан Володимир. Її купив тут три роки тому. На десяти сотках поки вирощує два сорти огірків.



Одні огірки темніші, інші – світліші. На смак, каже чоловік, вони йому однаково смачні.



Для того, щоб врожай був хорошим, робота в теплицях починається ще взимку. Розсада, добриво, полив, боротьба з зіллям й шкідниками. Важливо дотримуватися й оптимальної температури в парниках. До слова, опалює чоловік її дровами.



Огірки вирощують для себе, продають на місцевих ринках і здають оптовикам. Ціни коливаються, але остання фіксована – 55 гривень за кілограм.



«Хоч що небудь заробили б, а так нема в нас де що заробити… І на Польщу їдуть багато», – каже Володимир.



Крім того, що вирощують огірки, у Чорнижі місцеві ще тримають корів. У пана Миколи одна корова, хоч ще кілька років раніше в селі тримали по п’ять чи шість.



Люди кажуть, біля корів треба добре натрудитися, а за молоко отримують мало.



«Літра молока – 6 гривень, а літр солярки – 60 гривень», – порівнює Володимир.



Вже незабаром сезон ягід і грибів. На це чорнижці також покладають надії.



У поліському селі на Волині, кажуть, війна відчувається не так, але роботи від цього менше не стало, а навпаки – більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Чорниж Колківської громади на Волині, крім картоплі та зернових, яких на Волині садять і сіють найбільше, масово вирощують огірки. Теплиці можна побачити чи не біля кожної хати. Це ще один спосіб заробити, адже як такої роботи в селі немає.Про це пише 12 канал Волинське село Чорниж відоме тим, що чи не кожна родина тут вирощує огірки. Справа ця полюбилася людям здавна, але не від доброї долі. Бо ж, крім збирання ягід та грибів, вирощування худоби й роботи на городі, більше грошей заробити ніде.«Десь треба якогось рубля заробляти. Як жити в селі? В селі нема ні заводу, ні підприємства… Треба чимось займатися», – каже місцева мешканкаСаме тому частина селян їздить в сусідню Польщу на заробітки, а хтось вирішив працювати на себе вдома. Тих, хто вирощує огірки, знайти не складно, адже майже біля кожної хати видніються парники. У когось один, у когось два-три. Правда, розповідати про огірковий бізнес люди не спішать.Щоб заробити якусь копійку, люди один за одним почали будувати парники. Погодився показати нам свою теплицю пан Володимир. Її купив тут три роки тому. На десяти сотках поки вирощує два сорти огірків.Одні огірки темніші, інші – світліші. На смак, каже чоловік, вони йому однаково смачні.Для того, щоб врожай був хорошим, робота в теплицях починається ще взимку. Розсада, добриво, полив, боротьба з зіллям й шкідниками. Важливо дотримуватися й оптимальної температури в парниках. До слова, опалює чоловік її дровами.Огірки вирощують для себе, продають на місцевих ринках і здають оптовикам. Ціни коливаються, але остання фіксована – 55 гривень за кілограм.«Хоч що небудь заробили б, а так нема в нас де що заробити… І на Польщу їдуть багато», – каже Володимир.Крім того, що вирощують огірки, у Чорнижі місцеві ще тримають корів. У пана Миколи одна корова, хоч ще кілька років раніше в селі тримали по п’ять чи шість.Люди кажуть, біля корів треба добре натрудитися, а за молоко отримують мало.«Літра молока – 6 гривень, а літр солярки – 60 гривень», – порівнює Володимир.Вже незабаром сезон ягід і грибів. На це чорнижці також покладають надії.У поліському селі на Волині, кажуть, війна відчувається не так, але роботи від цього менше не стало, а навпаки – більше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію