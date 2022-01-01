У Луцьку патрульні допомогли бабусі, у якої трапився інсульт
Сьогодні, 10:18
Нещодавно волинським патрульним надійшов виклик про те, що у Луцьку в одному з будинків бабуся вже значний час не виходила на вулицю. Сусіди попросили у поліції перевірити, чи все з нею гаразд.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні оперативно прибули на місце події. Квартира, де перебувала жінка, дійсно була зачинена. Тож поліцейські прийняли рішення потрапити до помешкання через балкон. Для цього сусіди допомогли віднайти драбину.
Потрапивши в квартиру, поліцейський помітив, що жінці потрібна допомога медиків. На місце події викликали екстрену медичну допомогу, яка шпиталізувала бабусю до медичного закладу. Зі слів медиків у жінки трапився інсульт.
На щастя, сусіди вчасно викликали поліцію і жінка вчасно отримала кваліфіковану допомогу.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні оперативно прибули на місце події. Квартира, де перебувала жінка, дійсно була зачинена. Тож поліцейські прийняли рішення потрапити до помешкання через балкон. Для цього сусіди допомогли віднайти драбину.
Потрапивши в квартиру, поліцейський помітив, що жінці потрібна допомога медиків. На місце події викликали екстрену медичну допомогу, яка шпиталізувала бабусю до медичного закладу. Зі слів медиків у жінки трапився інсульт.
На щастя, сусіди вчасно викликали поліцію і жінка вчасно отримала кваліфіковану допомогу.
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