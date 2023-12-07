У музей на Волині передали сторічну кераміку, яку знайшли під старою підлогою

У музей на Волині передали сторічну кераміку, яку знайшли під старою підлогою
Ковельський історичний музей поповнився новим експонатом — керамікою, якій понад 100 років. Плитку під час демонтування старої підлоги знайшов і передав до музею місцевий мешканець.

Такі теракотові плитки виготовляли на філії польської фабрики "Дзевульський і Лянге", яка з 1895 році працювала у місті Слов’янську Донецької області, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів Ковельського історичного музею Мирослава Мороз.

З її слів, фрагменти сторічної кераміки під час ремонту підлоги в будинку на вулиці Шевченка знайшов мешканець Ковеля Володимир Романюк. Чоловік розповів музейникам, що поверх неї була покладена звичайна радянська плитка.

Зі слів Мирослави Мороз, ковельчанин приніс до музею близько десятка зразків сторічної плитки. Розмір кераміки — 13*15 сантиментів. На кожній з них у колі зображена шестикутна зірка — фірмовий знак підприємства та літери "D" і "L" по боках. Ці літери символізують назву фабрики та підписи власників — "Дзевульський і Лянге".
У музей на Волині передали сторічну кераміку, яку знайшли під старою підлогою

Плитку відмили від залишків цементу, відчистили й кілька зразків цієї сторічної кераміки доповнили діючу експозицію музею про історію Ковеля, додала Мирослава Мороз.

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Теги: Волинь, кераміка, музей
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