Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною
Поляки сьогодні вночі. 29 квітня, розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Міністр агрополітики Микола Сольський подякував польським колегам за продуктивну роботу.

“Висловлюємо вдячність польському Міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори, які тривали, були нелегкими, але головне, що ми маємо результат ”, - відзначив Міністр.

Переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію. Наступна зустріч Міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку.

Нагадаємо, що з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривали акції протесту фермерів. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

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Теги: поляки, фермери, протести
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