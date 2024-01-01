Польські фермери продовжили протест на кордоні з Україною до кінця квітня





Про це відомо з документа, опублікованого на сайті міського офісу міста Любича-Королівська Люблінського воєводства, пише



Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська».



Організатори все ще виступають проти «зеленої угоди» та домагаються обмеження імпорту агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України. Заявлено, що в акції візьмуть участь близько 100 людей.



Що відбувається на кордоні?



Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.



Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».



Польські ЗМІ навіть писали, що Україна та Польща нібито ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Проте в Мінвідновлення України заперечили інформацію про такі переговори.



Через блокаду українська економіка зазнала вже мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.

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