Не працюють Facebook та Instagram: люди масово скаржаться на збій
Сьогодні, 17:42
Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram масово нарікають на збій у роботі сервісів.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Приблизно о 17:20 сьогодні, 5 березня, раптово перестали працювати соціальні мережі Facebook та Instagram.
У користувачів, які перебували онлайн, раптово завершилася сесія. Повторно зайти у свій акант вони не можуть.
На збій у роботі соціальних мереж нарікають і користувачі з Луцька.
"За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями", - повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Нагадаємо, раніше у роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Приблизно о 17:20 сьогодні, 5 березня, раптово перестали працювати соціальні мережі Facebook та Instagram.
У користувачів, які перебували онлайн, раптово завершилася сесія. Повторно зайти у свій акант вони не можуть.
На збій у роботі соціальних мереж нарікають і користувачі з Луцька.
"За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями", - повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Нагадаємо, раніше у роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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