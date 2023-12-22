Не працюють Facebook та Instagram: люди масово скаржаться на збій

Не працюють Facebook та Instagram: люди масово скаржаться на збій
Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram масово нарікають на збій у роботі сервісів.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Приблизно о 17:20 сьогодні, 5 березня, раптово перестали працювати соціальні мережі Facebook та Instagram.

У користувачів, які перебували онлайн, раптово завершилася сесія. Повторно зайти у свій акант вони не можуть.

На збій у роботі соціальних мереж нарікають і користувачі з Луцька.

"За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями", - повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

Нагадаємо, раніше у роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій.

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Теги: інтернет, Волинь
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