Не працюють Facebook та Instagram: люди масово скаржаться на збій

Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram масово нарікають на збій у роботі сервісів.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.Приблизно о 17:20 сьогодні, 5 березня, раптово перестали працювати соціальні мережі Facebook та Instagram.У користувачів, які перебували онлайн, раптово завершилася сесія. Повторно зайти у свій акант вони не можуть.На збій у роботі соціальних мереж нарікають і користувачі з Луцька."За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями", - повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.Нагадаємо, раніше у роботі популярного месенджера Telegram