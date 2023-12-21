У Telegram стався масштабний збій: месенджер перестав працювати по всій Україні





Як свідчать дані сайту downdetector, з проблемами зіткнулися користувачі зі всього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 5 тисяч разів за останню годину.



Найбільше користувачів скаржаться на неможливість відправки повідомлень. Також не працює пошук по чатах і каналах, а в декстопній версії не відображаються створені папки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. Найбільший збій припав на 13:00 за Києвом і продовжується зараз, пише УНІАН Як свідчать дані сайту downdetector, з проблемами зіткнулися користувачі зі всього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 5 тисяч разів за останню годину.Найбільше користувачів скаржаться на неможливість відправки повідомлень. Також не працює пошук по чатах і каналах, а в декстопній версії не відображаються створені папки.

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