У Telegram стався масштабний збій: месенджер перестав працювати по всій Україні

У Telegram стався масштабний збій: месенджер перестав працювати по всій Україні
У роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. Найбільший збій припав на 13:00 за Києвом і продовжується зараз, пише УНІАН.

Як свідчать дані сайту downdetector, з проблемами зіткнулися користувачі зі всього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 5 тисяч разів за останню годину.

Найбільше користувачів скаржаться на неможливість відправки повідомлень. Також не працює пошук по чатах і каналах, а в декстопній версії не відображаються створені папки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: телеграм, збій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сміття та мішки з мотлохом: у Луцьку муніципали виявили захаращену квартиру
Сьогодні, 15:12
У всіх містах Волині перевірили питну воду на радіацію: які результати
Сьогодні, 14:33
У Telegram стався масштабний збій: месенджер перестав працювати по всій Україні
Сьогодні, 14:00
Волинська фехтувальниця виборола 2 срібні медалі у змаганнях на кріслах колісних
Сьогодні, 13:45
На Волині врятували собаку, який застяг у паркані
Сьогодні, 12:48
Схожі новини
У Монобанку відбувся збій У Монобанку відбувся збій
09 січень, 09:20
«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для абонентів та виділяє 100 млн на потреби ЗСУ «Київстар» скасовує наступну плату за тариф для абонентів та виділяє 100 млн на потреби ЗСУ
21 грудень, 2023, 14:40
У соцмережі Х стався масштабний збій У соцмережі Х стався масштабний збій
21 грудень, 2023, 09:50
У «Київстарі» знову збій – у західних та південних областях У «Київстарі» знову збій – у західних та південних областях
20 грудень, 2023, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сміття та мішки з мотлохом: у Луцьку муніципали виявили захаращену квартиру
Сьогодні, 15:12
 0
У всіх містах Волині перевірили питну воду на радіацію: які результати
Сьогодні, 14:33
 0
У Telegram стався масштабний збій: месенджер перестав працювати по всій Україні
Сьогодні, 14:00
 0
Волинська фехтувальниця виборола 2 срібні медалі у змаганнях на кріслах колісних
Сьогодні, 13:45
 0
На Волині врятували собаку, який застяг у паркані
Сьогодні, 12:48
 0
Медіа
відео
1/8