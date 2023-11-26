У всіх містах Волині перевірили питну воду на радіацію: які результати

У всіх містах Волині перевірили питну воду на радіацію: які результати
Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ продовжує моніторинг у цілях радіаційного спостереження і дозиметричного контролю та якості і безпечності питної водопровідної води в населених пунктах області.

Про результати останніх досліджень розповіли в установі.

За результатами досліджень природного радіаційного фону цього тижня показники відповідають нормі. Зокрема, 16.02.2024 в населених пунктах Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та обласному центрі гамма-фон становить 0,10-0,13 мкЗв/год (10–13 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не реєструвалося.

Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.

Досліджені проби питної водопровідної води у містах Луцьк, Володимир, Нововолинськ, Ковель, Камінь-Каширський, селищі Маневичі відповідають вимогам ДСаПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.
У всіх містах Волині перевірили питну воду на радіацію: які результати

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Теги: питна вода, дослідження, Волинь
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