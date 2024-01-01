Прикордонники розповіли, де немає черг на кордоні із Польщею, Молдовою, Румунією та Словаччиною

Прикордонники розповіли, де немає черг на кордоні із Польщею, Молдовою, Румунією та Словаччиною
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про стан черг та блокування на пунктах пропуску 18 лютого.

"РЕКОМЕНДУЄМО враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску", - йдеться у повідомленні прикордонників в фейсбуці.

Республіка Польща:
«Ягодин» - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» - 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Грушів» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» - 30 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
«Нижанковичі» - 500 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» - 5 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:
«Тиса» - 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Вилок» - 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Красноїльськ» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
«Дяківці» - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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Теги: кордон, черги, блокування, варте уваги
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