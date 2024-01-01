Прикордонники розповіли, де немає черг на кордоні із Польщею, Молдовою, Румунією та Словаччиною
Сьогодні, 16:02
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про стан черг та блокування на пунктах пропуску 18 лютого.
"РЕКОМЕНДУЄМО враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску", - йдеться у повідомленні прикордонників в фейсбуці.
Республіка Польща:
«Ягодин» - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» - 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Грушів» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» - 30 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
«Нижанковичі» - 500 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» - 5 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
«Тиса» - 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Вилок» - 10 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Красноїльськ» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
«Дяківці» - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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"РЕКОМЕНДУЄМО враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску", - йдеться у повідомленні прикордонників в фейсбуці.
Республіка Польща:
«Ягодин» - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» - 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Грушів» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» - 30 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
«Нижанковичі» - 500 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» - 5 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
«Тиса» - 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Вилок» - 10 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Красноїльськ» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
«Дяківці» - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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