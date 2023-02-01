Сміття та мішки з мотлохом: у Луцьку муніципали виявили захаращену квартиру

В ході реагування на звернення, яке надійшло на гарячу лінію «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було виявлено захаращення однієї з квартир будинку № 30 на вулиці 8-го Березня, що у Луцьку.Про це повідомили у фейсбуці департаменту муніципальної варти Луцька.Купа сміття, дерев’яні конструкції, мішки з мотлохом – таке «стихійне звалище» у своїй квартирі утворив мешканець цього будинку.За вчинене правопорушення, інспектором департаменту було складено адміністративний протокол за ст. 150 КУпАП «Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями», який передано на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.До слова, санкція статті 150 КУпАП передбачає за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Департамент муніципальної варти закликає мешканців обласного центру дотримуватися законів та нагадує, що у разі виявлення подібних порушень, повідомляти на гарячу лінію «Група швидкого реагування» за номерами: 067-0000-679, 066-102-1-102.