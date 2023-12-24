Волинська фехтувальниця виборола 2 срібні медалі у змаганнях на кріслах колісних

Волинська фехтувальниця виборола 2 срібні медалі у змаганнях на кріслах колісних
Спортсменка з Волині Марія Іванчик виборола дві "срібні" медалі на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, що триває в Києві.

Про це повідомили у регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", пише Суспільне.

Фехтувальниця виступила у двох видах програми — "шпага" та "шабля". В обох із них за підсумками індивідуальних змагань національної першості волинянка посіла два других місця в турнірній таблиці.

Довідково: Марія Іванчик із Підгайцівської громади. Дівчина є майстром спорту з фехтування на візках та двічі бронзова призерка Кубка світу в Австрії, а також багаторазова призерка чемпіонатів України.
Волинська фехтувальниця виборола 2 срібні медалі у змаганнях на кріслах колісних

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Теги: фехтування, змагання, крісло колісне
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