Волинська фехтувальниця виборола 2 срібні медалі у змаганнях на кріслах колісних
Сьогодні, 13:45
Спортсменка з Волині Марія Іванчик виборола дві "срібні" медалі на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, що триває в Києві.
Про це повідомили у регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", пише Суспільне.
Фехтувальниця виступила у двох видах програми — "шпага" та "шабля". В обох із них за підсумками індивідуальних змагань національної першості волинянка посіла два других місця в турнірній таблиці.
Довідково: Марія Іванчик із Підгайцівської громади. Дівчина є майстром спорту з фехтування на візках та двічі бронзова призерка Кубка світу в Австрії, а також багаторазова призерка чемпіонатів України.
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Про це повідомили у регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", пише Суспільне.
Фехтувальниця виступила у двох видах програми — "шпага" та "шабля". В обох із них за підсумками індивідуальних змагань національної першості волинянка посіла два других місця в турнірній таблиці.
Довідково: Марія Іванчик із Підгайцівської громади. Дівчина є майстром спорту з фехтування на візках та двічі бронзова призерка Кубка світу в Австрії, а також багаторазова призерка чемпіонатів України.
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