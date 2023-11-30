На Волині врятували собаку, який застяг у паркані
Сьогодні, 12:48
У селі Федорівка Володимирської громади надзвичайники міста Володимир допомогли вибратися собаці, який застряг в металевому паркані.
Про це повідомили волинські надзвичайники у фейсбуці.
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розтиснули металеві конструкції огорожі, звільнили чотирилапого та передали його господарям.
Крім того, минулої ночі рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди у селі Липини, що неподалік Луцька, та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.
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Про це повідомили волинські надзвичайники у фейсбуці.
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розтиснули металеві конструкції огорожі, звільнили чотирилапого та передали його господарям.
Крім того, минулої ночі рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди у селі Липини, що неподалік Луцька, та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.
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