На Волині врятували собаку, який застяг у паркані

На Волині врятували собаку, який застяг у паркані
У селі Федорівка Володимирської громади надзвичайники міста Володимир допомогли вибратися собаці, який застряг в металевому паркані.

Про це повідомили волинські надзвичайники у фейсбуці.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розтиснули металеві конструкції огорожі, звільнили чотирилапого та передали його господарям.

Крім того, минулої ночі рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди у селі Липини, що неподалік Луцька, та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

На Волині врятували собаку, який застяг у паркані

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Теги: Волинь, собака, рятувальники
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