На Волині врятували собаку, який застяг у паркані





Про це повідомили волинські надзвичайники у фейсбуці.



Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розтиснули металеві конструкції огорожі, звільнили чотирилапого та передали його господарям.



Крім того, минулої ночі рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди у селі Липини, що неподалік Луцька, та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Федорівка Володимирської громади надзвичайники міста Володимир допомогли вибратися собаці, який застряг в металевому паркані.Про це повідомили волинські надзвичайники у фейсбуці.Рятувальники за допомогою спеціального інструменту розтиснули металеві конструкції огорожі, звільнили чотирилапого та передали його господарям.Крім того, минулої ночі рятувальники Волині ліквідували, що неподалік Луцька, та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

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