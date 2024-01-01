Неподалік Луцька горіла господарська споруда: причина пожежі встановлюється

Неподалік Луцька горіла господарська споруда: причина пожежі встановлюється
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили волинські рятувальники на своїй сторінці у фейсбуці.

17 лютого о 03:24 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Липини Підгайцівської громади.

На місце виклику направлено черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Пожежу ліквідовано о 04:09. Причина пожежі — встановлюється.
Неподалік Луцька горіла господарська споруда: причина пожежі встановлюється

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Теги: пожежа, Волинь
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