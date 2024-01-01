Неподалік Луцька горіла господарська споруда: причина пожежі встановлюється
Сьогодні, 11:30
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували пожежу господарської споруди та тричі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили волинські рятувальники на своїй сторінці у фейсбуці.
17 лютого о 03:24 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Липини Підгайцівської громади.
На місце виклику направлено черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Пожежу ліквідовано о 04:09. Причина пожежі — встановлюється.
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Про це повідомили волинські рятувальники на своїй сторінці у фейсбуці.
17 лютого о 03:24 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Липини Підгайцівської громади.
На місце виклику направлено черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Пожежу ліквідовано о 04:09. Причина пожежі — встановлюється.
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