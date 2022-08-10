Пошуки 17-річної дівчини тривають: залучені водолази, лісівники та військові

Рятувальники залучені до пошуку зниклої 17-річної жительки села Седлище Камінь-Каширського району Аліни Божко.Як відомо, вчора, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Угриничі Камінь-Каширського районуПро це повідомили у фейсбуці на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлище 2006 року народження, пішла в невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак батьки забили на сполох.Ввечері пошук здійснювався більше двох годин понад річкою, в лісі, по болотистій місцевості, зарослій чагарником. На жаль, безрезультатно.Від ранку, 18 лютого, пошуки продовжуються, на місце події направлено групу водолазно-рятувальних робіт ДСНС області. До пошукових робіт залучені працівники поліції, 5 рятувальників 12-ї ДПРЧ селища Любешів, військовослужбовці, прикордонники, працівники лісового господарства, місцеве населення.