Пошуки 17-річної дівчини тривають: залучені водолази, лісівники та військові
Сьогодні, 10:37
Рятувальники залучені до пошуку зниклої 17-річної жительки села Седлище Камінь-Каширського району Аліни Божко.
Як відомо, вчора, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Угриничі Камінь-Каширського району зникла дівчина.
Про це повідомили у фейсбуці на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлище 2006 року народження, пішла в невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак батьки забили на сполох.
Ввечері пошук здійснювався більше двох годин понад річкою, в лісі, по болотистій місцевості, зарослій чагарником. На жаль, безрезультатно.
Від ранку, 18 лютого, пошуки продовжуються, на місце події направлено групу водолазно-рятувальних робіт ДСНС області. До пошукових робіт залучені працівники поліції, 5 рятувальників 12-ї ДПРЧ селища Любешів, військовослужбовці, прикордонники, працівники лісового господарства, місцеве населення.
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Як відомо, вчора, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Угриничі Камінь-Каширського району зникла дівчина.
Про це повідомили у фейсбуці на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлище 2006 року народження, пішла в невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак батьки забили на сполох.
Ввечері пошук здійснювався більше двох годин понад річкою, в лісі, по болотистій місцевості, зарослій чагарником. На жаль, безрезультатно.
Від ранку, 18 лютого, пошуки продовжуються, на місце події направлено групу водолазно-рятувальних робіт ДСНС області. До пошукових робіт залучені працівники поліції, 5 рятувальників 12-ї ДПРЧ селища Любешів, військовослужбовці, прикордонники, працівники лісового господарства, місцеве населення.
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