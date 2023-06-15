На Волині зникла безвісти 17-річна дівчина

На Волині зникла безвісти 17-річна дівчина
Зникла 17-річна жителька села Седлище Камінь-Каширського району Аліна Божко.

Про це повідомили у соцмережах, пишуть Волинські новини.

Востаннє дівчину бачили орієнтовно о 10-й ранку 17 лютого, після цього на зв’язок вона не виходила.

Усіх, хто матиме хоч якусь інформацію, просять повідомити в екстрені служби.

До пошуків дівчини залучено поліцію, рятувальників та місцевих жителів.

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Теги: Волинь, дівчина, зникла безвісти
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