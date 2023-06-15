На Волині зникла безвісти 17-річна дівчина
Сьогодні, 22:22
Зникла 17-річна жителька села Седлище Камінь-Каширського району Аліна Божко.
Про це повідомили у соцмережах, пишуть Волинські новини.
Востаннє дівчину бачили орієнтовно о 10-й ранку 17 лютого, після цього на зв’язок вона не виходила.
Усіх, хто матиме хоч якусь інформацію, просять повідомити в екстрені служби.
До пошуків дівчини залучено поліцію, рятувальників та місцевих жителів.
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Про це повідомили у соцмережах, пишуть Волинські новини.
Востаннє дівчину бачили орієнтовно о 10-й ранку 17 лютого, після цього на зв’язок вона не виходила.
Усіх, хто матиме хоч якусь інформацію, просять повідомити в екстрені служби.
До пошуків дівчини залучено поліцію, рятувальників та місцевих жителів.
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