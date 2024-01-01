Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Анатолій Баранчук

Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Анатолій Баранчук
Знову втрата в Камінь-Каширській громаді. Захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув воїн Анатолій Баранчук із міста Каменя-Каширського.

Про це повідомили у громаді.

"Життя краянина обірвалося 10 лютого 2024 року під час артилерійського обстрілу. У районі оголошена тижнева жалоба. Про це йдеться у розпорядженні начальниці РВА Ольги Ващук. Герою – світла пам'ять! Рідним полеглого – сил, щоб витримати біль від втрати найдорожчої людини!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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