Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Анатолій Баранчук
Сьогодні, 21:29
Знову втрата в Камінь-Каширській громаді. Захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув воїн Анатолій Баранчук із міста Каменя-Каширського.
Про це повідомили у громаді.
"Життя краянина обірвалося 10 лютого 2024 року під час артилерійського обстрілу. У районі оголошена тижнева жалоба. Про це йдеться у розпорядженні начальниці РВА Ольги Ващук. Герою – світла пам'ять! Рідним полеглого – сил, щоб витримати біль від втрати найдорожчої людини!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Життя краянина обірвалося 10 лютого 2024 року під час артилерійського обстрілу. У районі оголошена тижнева жалоба. Про це йдеться у розпорядженні начальниці РВА Ольги Ващук. Герою – світла пам'ять! Рідним полеглого – сил, щоб витримати біль від втрати найдорожчої людини!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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