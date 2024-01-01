Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Анатолій Баранчук

Анатолій Баранчук із міста Каменя-Каширського.



Про це



"Життя краянина обірвалося 10 лютого 2024 року під час артилерійського обстрілу. У районі оголошена тижнева жалоба. Про це йдеться у розпорядженні начальниці РВА Ольги Ващук. Герою – світла пам'ять! Рідним полеглого – сил, щоб витримати біль від втрати найдорожчої людини!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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