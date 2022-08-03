На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 22:16
Сьогодні, 17 лютого, у м. Любомль під час розширення дороги на одній з вулиць було виявлено боєприпаси часів ІІ Світової війни.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
На місце знахідки прибули волинські сапери служби 101, які знайшли 6 одиниць вибухонебезпечних предметів, транспортували боєприпаси на спеціальний майданчик у Ковельському районі та знешкодили їх.
"Якщо ви виявили підозрілий предмет ні в якому разі не торкайтесь його - це може бути смертельно небезпечно! При виявлені вибухонебезпечного предмета телефонуйте за номером 101 або 102!" - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
На місце знахідки прибули волинські сапери служби 101, які знайшли 6 одиниць вибухонебезпечних предметів, транспортували боєприпаси на спеціальний майданчик у Ковельському районі та знешкодили їх.
"Якщо ви виявили підозрілий предмет ні в якому разі не торкайтесь його - це може бути смертельно небезпечно! При виявлені вибухонебезпечного предмета телефонуйте за номером 101 або 102!" - наголошують рятувальники.
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