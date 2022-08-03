На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 17 лютого, у м. Любомль під час розширення дороги на одній з вулиць було виявлено боєприпаси часів ІІ Світової війни.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

На місце знахідки прибули волинські сапери служби 101, які знайшли 6 одиниць вибухонебезпечних предметів, транспортували боєприпаси на спеціальний майданчик у Ковельському районі та знешкодили їх.

"Якщо ви виявили підозрілий предмет ні в якому разі не торкайтесь його - це може бути смертельно небезпечно! При виявлені вибухонебезпечного предмета телефонуйте за номером 101 або 102!" - наголошують рятувальники.
На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зникла безвісти 17-річна дівчина
Сьогодні, 22:22
На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 22:16
Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Анатолій Баранчук
Сьогодні, 21:29
Завтра пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» буде повністю заблокований
Сьогодні, 21:00
Росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ: 5 поранених
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
На Волині знищили два артилерійські снаряди, знайдені у полі під час збирання врожаю На Волині знищили два артилерійські снаряди, знайдені у полі під час збирання врожаю
03 серпень, 2022, 12:15
У місті на Волині на бездоріжжі застрягла «швидка», яка везла хворого до лікарні У місті на Волині на бездоріжжі застрягла «швидка», яка везла хворого до лікарні
15 лютий, 11:50
На Волині горіла господарська споруда На Волині горіла господарська споруда
14 лютий, 10:30
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
10 лютий, 20:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зникла безвісти 17-річна дівчина
Сьогодні, 22:22
 0
На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 22:16
 0
Захищаючи Незалежність України, загинув Герой з Волині Анатолій Баранчук
Сьогодні, 21:29
 0
Завтра пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» буде повністю заблокований
Сьогодні, 21:00
 0
Росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ: 5 поранених
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8