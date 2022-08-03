На Волині під час розширення дороги знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

Сьогодні, 17 лютого, у м. Любомль під час розширення дороги на одній з вулиць було виявлено боєприпаси часів ІІ Світової війни.Про це повідомили у ДСНС Волині.На місце знахідки прибули волинські сапери служби 101, які знайшли 6 одиниць вибухонебезпечних предметів, транспортували боєприпаси на спеціальний майданчик у Ковельському районі та знешкодили їх."Якщо ви виявили підозрілий предмет ні в якому разі не торкайтесь його - це може бути смертельно небезпечно! При виявлені вибухонебезпечного предмета телефонуйте за номером 101 або 102!" - наголошують рятувальники.