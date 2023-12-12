Завтра пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» буде повністю заблокований

Завтра пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» буде повністю заблокований
За попередньою інформацією польської сторони, через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску “Ягодин - Дорогуськ” буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту.

Станом на сьогодні, 17 лютого, черга на вʼїзд у п/п «Ягодин- Дорогуськ» складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.

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Теги: Волинська митниця, Ягодин, блокада
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