Завтра пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» буде повністю заблокований
Сьогодні, 21:00
За попередньою інформацією польської сторони, через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску “Ягодин - Дорогуськ” буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту.
Станом на сьогодні, 17 лютого, черга на вʼїзд у п/п «Ягодин- Дорогуськ» складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту.
Станом на сьогодні, 17 лютого, черга на вʼїзд у п/п «Ягодин- Дорогуськ» складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.
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