Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.



У Луцьку завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі та ранком невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.



На Волині 18 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі та ранком невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.У Луцьку завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі та ранком невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.На Волині 18 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі та ранком невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.

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