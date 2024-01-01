Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.
У Луцьку завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі та ранком невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.
На Волині 18 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі та ранком невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.
У Луцьку завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі та ранком невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.
На Волині 18 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі та ранком невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.
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