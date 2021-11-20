Повідомили дату похорону відомого адвоката Сергія Лященка, який загинув у ДТП

Сергія Лященка, який трагічно загинув у ДТП, відбудеться 18-го лютого у Соборі Різдва Христового.



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Нагадаємо, ввечері 16-го лютого в аварії на виїзді з Нововолинська загинув володимирський адвокат, ексвійськовий, музикант та син головного судді Володимирського міського суду 30-річний Сергій Лященко. Смертельна ДТП трапилася близько 19:40 на трасі Р-15 біля в’їзного знаку міста Нововолинськ на вулиці Панасівській у сторону Володимира.



Чин поховання Сергія Лященка, відбудеться 18-го лютого о 14:00 у Соборі Різдва Христового.



Сергій Лященко з перших днів повномасштабного вторгнення росії добровольцем пішов захищати Україну. Пройшов пекло війни. Повернувся до цивільного життя після поранення, але не переставав допомагати війську. Також він був чудовим музикантом грав на унікальному вірменському музінструменті дудуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чин поховання володимирського адвоката та ексвійськового, який трагічно загинув у ДТП, відбудеться 18-го лютого у Соборі Різдва Христового.Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.Нагадаємо, ввечері 16-го лютого в аварії на виїзді з Нововолинська загинув володимирський адвокат, ексвійськовий, музикант та син головного судді Володимирського міського суду 30-річний Сергій Лященко. Смертельна ДТП трапилася близько 19:40 на трасі Р-15 біля в’їзного знаку міста Нововолинськ на вулиці Панасівській у сторону Володимира.Чин поховання Сергія Лященка, відбудеться 18-го лютого о 14:00 у Соборі Різдва Христового.Сергій Лященко з перших днів повномасштабного вторгнення росії добровольцем пішов захищати Україну. Пройшов пекло війни. Повернувся до цивільного життя після поранення, але не переставав допомагати війську. Також він був чудовим музикантом грав на унікальному вірменському музінструменті дудуку.

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