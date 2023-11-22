На облаштування ЦНАПу в селищі на Волині витратили 2,5 млн грн: які послуги надаватимуть





Як розповіла Олександра Момот, надаватимуть консультації щодо земельних питань, реєстрації та зняття місця проживання, пільги та субсидії, видача рішень виконавчого комітету.



"Найбільше люди питають, чи будуть видавати паспорти. Для устаткування такого обладнання нам потрібно біля мільйона гривень, це плануємо зробити з місцевого бюджету. Я думаю, до літа ми це зробимо", — каже Олександра Момот.



Відкрити центр надання адмінпослуг в Олиці планували раніше, каже селищний голова Олександр Прендецький. Через повномасштабну війну роботи відтермінували. Каже: на ремонт будівлі ради та облаштування ЦНАПу витратили 2,5 мільйона гривень: мільйон гривень з обласного бюджету та півтора з місцевого.



У ЦНАПі надаватимуть послуги для мешканців 17 сіл громади, а це орієнтовно для 12 тисяч жителів, зазначила керівниця ЦНАПу Олександра Момот. Анатолій Шестерина з села Носовичі — один із перших клієнтів. Чоловік звернувся із земельним питанням.



"Мені треба було написати заяву на рахунок земельної ділянки. Зручніше, бо в одному кабінеті", — каже чоловік.



Адміністраторка Олена Пархоменко говорить: до відкриття ЦНАПу спеціалісти працювали у відділах, куди зверталися громадяни. Нині всі послуги надаються в одному місці.



"Я вже зробила чотири реєстрації за сьогодні та вже видала 7 сім витягів про місце реєстрації до ІD-карток, дві людини зверталися по довідки про склад зареєстрованих", — каже жінка.



Невдовзі у ЦНАПі працюватиме і державний реєстратор, кількість фахівців та послуг поступово збільшуватимуть, додав селищний голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр надання адміністративних послуг запрацював в Олицькій територіальній громаді. Тут надаватимуть 170 послуг для місцевих мешканців.Як розповіла Суспільному керівниця ЦНАПу, надаватимуть консультації щодо земельних питань, реєстрації та зняття місця проживання, пільги та субсидії, видача рішень виконавчого комітету."Найбільше люди питають, чи будуть видавати паспорти. Для устаткування такого обладнання нам потрібно біля мільйона гривень, це плануємо зробити з місцевого бюджету. Я думаю, до літа ми це зробимо", — каже Олександра Момот.Відкрити центр надання адмінпослуг в Олиці планували раніше, каже селищний голова Олександр Прендецький. Через повномасштабну війну роботи відтермінували. Каже: на ремонт будівлі ради та облаштування ЦНАПу витратили 2,5 мільйона гривень: мільйон гривень з обласного бюджету та півтора з місцевого.У ЦНАПі надаватимуть послуги для мешканців 17 сіл громади, а це орієнтовно для 12 тисяч жителів, зазначила керівниця ЦНАПу Олександра Момот. Анатолій Шестерина з села Носовичі — один із перших клієнтів. Чоловік звернувся із земельним питанням."Мені треба було написати заяву на рахунок земельної ділянки. Зручніше, бо в одному кабінеті", — каже чоловік.Адміністраторкаговорить: до відкриття ЦНАПу спеціалісти працювали у відділах, куди зверталися громадяни. Нині всі послуги надаються в одному місці."Я вже зробила чотири реєстрації за сьогодні та вже видала 7 сім витягів про місце реєстрації до ІD-карток, дві людини зверталися по довідки про склад зареєстрованих", — каже жінка.Невдовзі у ЦНАПі працюватиме і державний реєстратор, кількість фахівців та послуг поступово збільшуватимуть, додав селищний голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію