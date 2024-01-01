У Луцьку попрощалися з трьома Героями, які загинули на війні
Сьогодні, 17:25
Сьогодні у Луцьку провели у останню дорогу трьох Героїв, захисників України, які віддали своє життя у боротьбі з російськими окупантами.
Про це інформує міський голова Луцька Ігор Поліщук у Фейсбуку.
Мешканець с. Прилуцьке Луцької міської територіальної громади Притолюк Іван Миколайович, 07.07.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 січня в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Лучанин Гуленков Станіслав Ігорович, 03.09.2000 року народження проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України та загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.
Лучанин Коляда Михайло Григорович, 27.01.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 13 лютого біля населеного пункту Діброва Луганської області.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!" - написав ігор Поліщук.
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Про це інформує міський голова Луцька Ігор Поліщук у Фейсбуку.
Мешканець с. Прилуцьке Луцької міської територіальної громади Притолюк Іван Миколайович, 07.07.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 січня в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Лучанин Гуленков Станіслав Ігорович, 03.09.2000 року народження проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України та загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.
Лучанин Коляда Михайло Григорович, 27.01.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 13 лютого біля населеного пункту Діброва Луганської області.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!" - написав ігор Поліщук.
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