На Волині чоловік ухилився від мобілізації: яке рішення ухвалив суд

На Волині чоловік ухилився від мобілізації: яке рішення ухвалив суд
Горохівський районний суд виніс рішення у справі щодо чоловіка з Волині, який ухилявся від виконання військового обов'язку під час мобілізації. Суд вирішив застосувати до нього покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Про це йдеться у вироку суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Як встановив суд, чоловік, який не працює і не одружений, у вересні 2023 року був визнаний придатним до проходження військової служби після проходження військово-лікарської комісії і одержання повістки того ж дня, передає Обозреватель.

У визначений день, 5 жовтня 2023 року, військовозобов'язаний мав прибути до місця збору для подальшої служби, але так і не з'явився.

Під час судового засідання він визнав свою провину. У своє виправдання він заявив, що численні його знайомі зникли безвісти або загинули, і просив суд про пом'якшення покарання. Однак суд вирішив накласти на нього покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

"На думку суду, підстави для звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відсутні, адже це не буде достатнім для його виправлення та не відповідатиме суспільному інтересу в державі, яка протистоїть злочинній військовій агресії російської федерації та не сприятиме досягненню цілей покарання, передбачених ст.50 КК України, а саме: запобіганню вчинення нових кримінальних правопорушень як самим обвинуваченим, так і іншими особами, усуне хибне припущення про те, що можна ухилитися від захисту Вітчизни", – йдеться у вироку.


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Теги: Мобілізація, війна
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