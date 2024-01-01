Росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ: 5 поранених





Про це повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.



"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.



Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.



Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває", - йдеться в повідомленні.



Синєгубов додав, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, її госпіталізовано з переломом кінцівки.



Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Куп’янську Харківської області внаслідок російського обстрілу зруйновано двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків, постраждало щонайменше 5 осіб.Про це повідомили голова Харківської ОДАта Харківська обласна прокуратура."Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває", - йдеться в повідомленні.Синєгубов додав, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, її госпіталізовано з переломом кінцівки.Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей.

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