Росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ: 5 поранених
Сьогодні, 20:45
У Куп’янську Харківської області внаслідок російського обстрілу зруйновано двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків, постраждало щонайменше 5 осіб.
Про це повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.
"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.
Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.
Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов додав, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, її госпіталізовано з переломом кінцівки.
Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей.
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Про це повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.
"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.
Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.
Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов додав, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, її госпіталізовано з переломом кінцівки.
Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей.
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