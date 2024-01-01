Росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ: 5 поранених

Росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ: 5 поранених
У Куп’янську Харківської області внаслідок російського обстрілу зруйновано двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків, постраждало щонайменше 5 осіб.

Про це повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.

Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.

Під завалами можуть перебувати люди. Ліквідація наслідків триває", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку, її госпіталізовано з переломом кінцівки.

Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей.


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Теги: Росія, Україна, війна
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