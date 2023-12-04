Луцьк більше не купуватиме вживані тролейбуси з ЄС

Луцьк більше не купуватиме вживані тролейбуси з ЄС
У Луцьку вже не планують купувати вживані тролейбуси з Польщі. Це пов’язано із тим, що у 2024-2025 роках місто очікує отримати 30 нових тролейбусів в рамках підтриманого Європейським інвестиційним банком проєкту.

Про це повідомили у Луцькому підприємстві електротранспорту, – пише Мая Голуб для Центру журналістських розслідувань «Сила правди».

Практика купувати вживані тролейбуси із Польщі у Луцьку з’явилася понад десять років тому – у 2012-му, коли купувати новий транспорт не було можливості. Нині у розпорядженні Луцького підприємства електротранспорту (ЛПЕ) є 25 тролейбусів, що раніше їздили в Польщі.

Остання подібна закупівля вживаних «рогатих» відбулася минулого року. У 2023 році Луцьке підприємство електротранспорту закупило чотири тролейбуси, що були у використанні в Польщі. За даними системи «Prozorro», вони обійшлися місту у 4,45 мільйона гривень.

Закуповувати тролейбуси з Польщі було відносно вигідно, адже ціна вживаного європейського громадського транспорту може бути нижчою за новий український ледь не у десять разів. Але зараз Луцьк бере курс на нові тролейбуси. У 2024-му закупівля вживаних польських тролейбусів не планується, зазначають у ЛПЕ.

Керівник комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» Анатолій Миронюк розповідає, що вживаний польський електротранспорт був придбаний у відносно хорошому стані. На його думку, куплений у 2023 році транспорт буде їздити на вулицях Луцька до п’яти років, а то й більше. Ці тролейбуси пройшли технічний огляд, їх привели в здоровий технічний стан і сьогодні вони працюють.

Анатолій Миронюк додає, що зараз у Луцьку загалом є 73 тролейбуси (включаючи нові й старі). На маршрут виїжджає щодня щонайменше 40. Кожен транспортний засіб має певну систему технічних оглядів, в тому числі й перед кожним щоденним виїздом. Також є сервісні огляди через певний час експлуатації.

«У нас нові і старі тролейбуси їздять на кожному маршруті. Ми стартуємо з 29 нових, але кожен день 29 нових немає на лінії тому, що є регламент технічних робіт. Тролейбусів 5 завжди перебуває в технічному обслуговуванні в день, а в середньому – 24 тролейбуси нових на лінії. Також всі 25 польських тролейбусів одночасно не може перебувати на лінії. Тому що ми надаємо пріоритет новим», – каже Анатолій Миронюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тролейбуси, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк більше не купуватиме вживані тролейбуси з ЄС
Сьогодні, 16:11
На фронті помер Герой з Волині Сергій Гальом
Сьогодні, 15:41
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Головій
Сьогодні, 15:19
Уряд планує створити Єдиний державний реєстр ветеранів
Сьогодні, 14:14
Тарнавський пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
Які тролейбуси досі не виїхали на маршрути в Луцьку Які тролейбуси досі не виїхали на маршрути в Луцьку
04 грудень, 2023, 10:28
У Луцьку відновили рух тролейбусів на деяких маршрутах У Луцьку відновили рух тролейбусів на деяких маршрутах
03 грудень, 2023, 20:31
Для Луцька планують закупити 30 нових тролейбусів Для Луцька планують закупити 30 нових тролейбусів
29 листопад, 2023, 13:20
У Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в тролейбусах У Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в тролейбусах
04 липень, 2023, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк більше не купуватиме вживані тролейбуси з ЄС
Сьогодні, 16:11
 0
На фронті помер Герой з Волині Сергій Гальом
Сьогодні, 15:41
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Головій
Сьогодні, 15:19
 0
Уряд планує створити Єдиний державний реєстр ветеранів
Сьогодні, 14:14
 0
Тарнавський пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8