Луцьк більше не купуватиме вживані тролейбуси з ЄС





Про це повідомили у Луцькому підприємстві електротранспорту, – Мая Голуб для Центру журналістських розслідувань «Сила правди».



Практика купувати вживані тролейбуси із Польщі у Луцьку з’явилася понад десять років тому – у 2012-му, коли купувати новий транспорт не було можливості. Нині у розпорядженні Луцького підприємства електротранспорту (ЛПЕ) є 25 тролейбусів, що раніше їздили в Польщі.



Остання подібна закупівля вживаних «рогатих» відбулася минулого року. У 2023 році Луцьке підприємство електротранспорту закупило чотири тролейбуси, що були у використанні в Польщі. За даними системи «Prozorro», вони обійшлися місту у 4,45 мільйона гривень.



Закуповувати тролейбуси з Польщі було відносно вигідно, адже ціна вживаного європейського громадського транспорту може бути нижчою за новий український ледь не у десять разів. Але зараз Луцьк бере курс на нові тролейбуси. У 2024-му закупівля вживаних польських тролейбусів не планується, зазначають у ЛПЕ.



Керівник комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» Анатолій Миронюк розповідає, що вживаний польський електротранспорт був придбаний у відносно хорошому стані. На його думку, куплений у 2023 році транспорт буде їздити на вулицях Луцька до п’яти років, а то й більше. Ці тролейбуси пройшли технічний огляд, їх привели в здоровий технічний стан і сьогодні вони працюють.



Анатолій Миронюк додає, що зараз у Луцьку загалом є 73 тролейбуси (включаючи нові й старі). На маршрут виїжджає щодня щонайменше 40. Кожен транспортний засіб має певну систему технічних оглядів, в тому числі й перед кожним щоденним виїздом. Також є сервісні огляди через певний час експлуатації.



«У нас нові і старі тролейбуси їздять на кожному маршруті. Ми стартуємо з 29 нових, але кожен день 29 нових немає на лінії тому, що є регламент технічних робіт. Тролейбусів 5 завжди перебуває в технічному обслуговуванні в день, а в середньому – 24 тролейбуси нових на лінії. Також всі 25 польських тролейбусів одночасно не може перебувати на лінії. Тому що ми надаємо пріоритет новим», – каже Анатолій Миронюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вже не планують купувати вживані тролейбуси з Польщі. Це пов’язано із тим, що у 2024-2025 роках місто очікує отримати 30 нових тролейбусів в рамках підтриманого Європейським інвестиційним банком проєкту.Про це повідомили у Луцькому підприємстві електротранспорту, – пише для Центру журналістських розслідувань «Сила правди».Практика купувати вживані тролейбуси із Польщі у Луцьку з’явилася понад десять років тому – у 2012-му, коли купувати новий транспорт не було можливості. Нині у розпорядженні Луцького підприємства електротранспорту (ЛПЕ) є 25 тролейбусів, що раніше їздили в Польщі.Остання подібна закупівля вживаних «рогатих» відбулася минулого року. У 2023 році Луцьке підприємство електротранспорту закупило чотири тролейбуси, що були у використанні в Польщі. За даними системи «Prozorro», вони обійшлися місту у 4,45 мільйона гривень.Закуповувати тролейбуси з Польщі було відносно вигідно, адже ціна вживаного європейського громадського транспорту може бути нижчою за новий український ледь не у десять разів. Але зараз Луцьк бере курс на нові тролейбуси. У 2024-му закупівля вживаних польських тролейбусів не планується, зазначають у ЛПЕ.Керівник комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту»розповідає, що вживаний польський електротранспорт був придбаний у відносно хорошому стані. На його думку, куплений у 2023 році транспорт буде їздити на вулицях Луцька до п’яти років, а то й більше. Ці тролейбуси пройшли технічний огляд, їх привели в здоровий технічний стан і сьогодні вони працюють.Анатолій Миронюк додає, що зараз у Луцьку загалом є 73 тролейбуси (включаючи нові й старі). На маршрут виїжджає щодня щонайменше 40. Кожен транспортний засіб має певну систему технічних оглядів, в тому числі й перед кожним щоденним виїздом. Також є сервісні огляди через певний час експлуатації.«У нас нові і старі тролейбуси їздять на кожному маршруті. Ми стартуємо з 29 нових, але кожен день 29 нових немає на лінії тому, що є регламент технічних робіт. Тролейбусів 5 завжди перебуває в технічному обслуговуванні в день, а в середньому – 24 тролейбуси нових на лінії. Також всі 25 польських тролейбусів одночасно не може перебувати на лінії. Тому що ми надаємо пріоритет новим», – каже Анатолій Миронюк.

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