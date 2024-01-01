На фронті помер Герой з Волині Сергій Гальом

Сергія Гальома.



Про це повідомляє Камінь-Каширська районна військова адміністрація.



Сергій Гальом родом із села Раків Ліс (Камінь-Каширська ТГ).



Як інформують на Фейсбук-сторінці Раків Ліс, він був учасником АТО, пройшов Іловайський котел, отримав поранення, але живим повернувся додому тоді. А з перших днів повномасштабної війни став на захист своєї Батьківщини у складі 100-ї бригади.



До 19 лютого в районі – жалоба.



Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом воїна повідомлять додатково.

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