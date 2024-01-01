На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Головій

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Головій
На війні загинув воїн з Волині Юрій Головій.

Про це повідомляє Заболотівська громада.

Військовослужбовець протитанкового взводу, механізованого батальйону, солдат Головій Юрій Валерійович - житель смт Заболоття.

Захисник загинув 15 лютого 2024 року під час обстрілу FPV-дроном противника, отримавши поранення несумісні з життям.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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