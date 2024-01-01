На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Головій
Сьогодні, 15:19
На війні загинув воїн з Волині Юрій Головій.
Про це повідомляє Заболотівська громада.
Військовослужбовець протитанкового взводу, механізованого батальйону, солдат Головій Юрій Валерійович - житель смт Заболоття.
Захисник загинув 15 лютого 2024 року під час обстрілу FPV-дроном противника, отримавши поранення несумісні з життям.
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Про це повідомляє Заболотівська громада.
Військовослужбовець протитанкового взводу, механізованого батальйону, солдат Головій Юрій Валерійович - житель смт Заболоття.
Захисник загинув 15 лютого 2024 року під час обстрілу FPV-дроном противника, отримавши поранення несумісні з життям.
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