На війні з окупантами загинув Герой з Волині Юрій Головій

Юрій Головій.



Про це повідомляє Заболотівська громада.



Військовослужбовець протитанкового взводу, механізованого батальйону, солдат Головій Юрій Валерійович - житель смт Заболоття.



Захисник загинув 15 лютого 2024 року під час обстрілу FPV-дроном противника, отримавши поранення несумісні з життям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомляє Заболотівська громада.Військовослужбовець протитанкового взводу, механізованого батальйону, солдат Головій Юрій Валерійович - житель смт Заболоття.Захисник загинув 15 лютого 2024 року під час обстрілу FPV-дроном противника, отримавши поранення несумісні з життям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію