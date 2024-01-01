Уряд планує створити Єдиний державний реєстр ветеранів

Уряд планує створити Єдиний державний реєстр ветеранів
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що уряд планує створення у 2024 році Єдиного державного реєстру ветеранів.

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів, передає Інформаційний спротив.

«Стратегічні точки ветеранської політики ми визначили ще минулого року. Реабілітація, цифрові послуги, робота, навчання, житло, реформа ВЛК. Цьогоріч плануємо створення Єдиного державного реєстру ветеранів, аби кожен наш Герой міг скористатися всіма пільгами та інструментами підтримки», – сказав Шмигаль.

За інформацією прем’єра, незабаром по всій країні мають стати до роботи понад 10 тисяч помічників ветеранів. Прем’єр-міністр підкреслив, що це один із ключових елементів системи переходу від військової служби до цивільного життя.

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Теги: Мобілізація, війна, ветерани, реєстр
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